José Luis Alomía, directeur de l’épidmiologie, a affirmé que le décès avait atteint 9,8% au cours de la semaine épidémiologique 29

José Luis Alomy, PDG de Epidmiologie du ministère de la Santé, a affirmé que le taux de mortalité du COVID-19[feminine dans Mexique diminué de 9,8% à moins de 3%.

Dans le rapport sur la situation de la coronavirus Au Mexique, samedi, Alomía Zegarra a fait valoir que le taux de mortalité avait atteint 9,8% au cours de la semaine épidémiologique 29.

La létalité avait une diminution constante avec chaque semaine épidémiologique, en fait, cette accumulation de 9,8 pour cent a été observée dans la semaine épidémiologique numéro 29, lorsque nous avions le plus grand fardeau de cas, la plus grande ampleur épidémique, que nous donc après cela, il a continué à diminuer à environ 3 pour cent que nous avons atteint ces dernières semaines », at-il soutenu.

Le directeur de l’épidémiologie a souligné que la mortalité est le nombre de personnes qui meurent pour 100 cas.

“Depuis la mort de la première personne, la létalité est inférieure à 10 pour cent, 9,8 pour cent était la dernière mesure, c’est pour toute la période de l’épidémie au Mexique”, at-il dit.

Alomía Zegarra a expliqué qu’avoir un lit d’hôpital toujours disponible peut aider à réduire le nombre de décès, à moins de 3 pour cent.

«Chaque fois et chaque semaine qui s’est écoulée depuis le début de l’épidémie, les taux de mortalité les plus élevés sont enregistrés dans les premiers mois de l’épidémie, peut-être moins de personnes étaient malades, mais davantage mouraient sur la base de ce pourcentage. Mais au fur et à mesure que l’épidémie évoluait et que les mesures étaient appliquées, les interventions étaient en cours », a-t-il expliqué.

Mexique a enregistré 550 nouveaux décès dus au COVID-19 ce samedi, portant le nombre de décès à 101373, a rapporté le Secrétaire de Santé.

En outre, au cours des dernières 24 heures, 6 719 nouvelles infections ont été enregistrées, pour un total de 1 million 32 000 688 cas confirmés.

