1 an s’est écoulé mais il semble qu’il y en ait eu plus. Certains ne s’en souviennent sûrement pas puisque la plus grande tendance à ce stade en 2019 était la (nième) Élections générales en Espagne, le succès brutal de Rosalia, il Incendie de Notre Dame ou l’épidémie de listériose avec de la viande déchiquetée qui a affecté tant d’entreprises dans le pays et a certainement soulevé l’hystérie.

Mais comme on dit, dans une année 2020 affectée par une pandémie mondiale historique comparable à d’autres comme la grippe espagnole, et cela nous a rappelé que peu importe que nous soyons technologiquement très avancés car un virus a mis le monde entier à genoux, ce qui s’est produit il y a 12 ans. mois semble loin. Même quelque chose qui s’est passé au début tel qu’il était la triste mort de Kobe Bryant et de sa fille il semble aussi loin dans le temps.

Nous sommes dans une 2020 qui s’achève, à l’aube d’une 2021 qui promet de porter espoir et la normalité tant attendue que nous voulons retrouver. Et une année au cours de laquelle le terme en ligne le plus recherché sur Google est celui auquel vous pensez.

Coronavirus, le plus recherché dans Google Espagne 2020

À un peu plus de 2 semaines de la fin de la pire année du nouveau siècle, Google a publié ses résultats de recherche, les termes que la plupart des gens ont «recherchés sur Google». Et comme toujours, il a été divisé en listes selon les pays.

En Espagne, nous avons utilisé le moteur de recherche Google pour découvrir “Comment le coronavirus se propage-t-il?” ou pourquoi cette nouvelle maladie est ainsi appelée. Mais aussi pour apprendre à “Faire du pain maison“Ou”faire des masques en tissu“Et informez-nous sur”quand les coiffeurs ouvrent-ils “,” quand l’état d’alarme se termine “ ou “Quand pouvez-vous voyager dans une autre province”.

Comme prévu, bon nombre des sujets qui ont le plus augmenté sont directement ou indirectement liés au COVID-19 et reflètent cette nouvelle vie quotidienne à laquelle nous avons dû nous habituer à partir de mars: des recherches autour de l’éducation virtuelle qui sont arrivées soudain ; recettes (churros, beignets et biscuits faits maison); ou la série et les émissions qui nous ont aidés à faire face aux heures supplémentaires à la maison comme le “ hit ” L’île des tentations, la maison forte, ou la série récente Le gambit de Lady.

Même tout ce qui s’est passé dans cette dernière partie de l’année aux États-Unis a fait une brèche dans Google Espagne, avec la chaîne “comment se déroulent les élections aux États-Unis “ se faufiler dans les statistiques.

Les plus recherchés dans Google Espagne 2020

général

coronavirus élections usa salle de classe la ligue Kobe Bryant Comment…?

comment faire un masque en tissu comment faire du pain maison comment propager le coronavirus comment faire du désinfectant pour les mains comment se déroulent les élections américaines Pourquoi…?

Pourquoi s’appelle-t-il coronavirus? Pourquoi les gens achètent-ils du papier toilette? Pourquoi les moustiques piquent-ils? Pourquoi Valence ne passe-t-il pas à la phase 1? Pourquoi Paquirri et Carmen Ordoñez se sont-ils séparés? Personnalités

Donald Trump Joe Biden Kim Jong Un Fernando Simón Boris Johnson Cinéma, télévision et séries

The island of tentations Survivors The strong house La chanteuse de masque Lady’s gambit Musique

Pau Donés Pablo Alborán Jerusalema Cristina Ramos Adele Quand…?

quand est le Black Friday quand les coiffeurs ouvrent-ils quand erte est chargé lorsque l’état d’alarme se termine lorsque la détention se termine en Espagne Education

Classroom Aules Liveworksheets Snappet Educamosclm Recettes

pain maison au levain churros levure fraîche beignets maison