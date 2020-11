COVID-19 :

Voici comment fonctionne SalivaDirect, le test rapide Covid-19 2:45

(CNN espagnol) – La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a récemment approuvé le test à domicile Lucira covid-19, avec lequel le coronavirus peut être détecté à la maison.

Le test coûte environ 50 $ US, nécessitera une prescription et grâce aux nouvelles technologies, le patient pourra savoir par lui-même s’il a la maladie ou non en une demi-heure.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous verrons en quoi consiste le test à domicile du nouveau coronavirus et comment il fonctionne, récemment approuvé par la Food and Drug Administration américaine.

Tests pour détecter le covid-19

Entrant maintenant dans le onzième mois après la découverte du SRAS-CoV-2 ou du nouveau coronavirus, on a beaucoup appris sur le virus lui-même et sur Covid-19, la maladie qu’il provoque.

Cependant, l’un des domaines de plus grand développement est celui qui fait référence aux tests pour savoir si une personne est infectée par le virus.

Rappelons-nous, comme nous l’avons dit dans les épisodes des 5 mai et 29 septembre, que le meilleur test pour détecter le nouveau coronavirus est le test moléculaire, génétique ou PCR, qui se fait dans l’écoulement nasal ou la salive, et que Dans un processus qui prend 4 à 6 heures, il découvre des segments de la constitution génétique du virus.

Cependant, le gros inconvénient du test moléculaire, génétique ou PCR est qu’il nécessite un personnel et un équipement spécialisés.

Le test à domicile du coronavirus

Mais le fait est que la technologie PCR s’est beaucoup améliorée ces derniers mois, ayant inventé des systèmes qui sont plus rapides et peuvent être réalisés dans des laboratoires moins sophistiqués, et maintenant, comme nous le décrirons, au domicile du patient.

Selon la FDA, le produit approuvé, appelé Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit, utilise une nouvelle technologie de test PCR, qui permet à la personne d’être testée à la maison et d’obtenir le résultat en 30 minutes.

La procédure est la suivante: si une personne présente des symptômes qui semblent être covid-19, elle doit consulter son médecin, qui, après avoir évalué le cas, déterminera si elle prescrira le test que le patient peut passer à la pharmacie.

Une fois à la maison, vous collecterez l’échantillon en insérant et en déplaçant circulairement l’écouvillon cinq fois dans chaque narine.

Ensuite, vous mettrez l’échantillon dans un récipient en plastique qui doit être placé dans un appareil fonctionnant avec deux piles. Cela traitera l’échantillon et donnera le résultat positif ou négatif.

Quel en sera le coût?

Il est prévu que le prix du kit sera de 50 USD et, comme nous l’avons dit, vous aurez besoin d’une ordonnance, ce qui est très probablement fait pour que le résultat du test à domicile soit signalé au ministère de la Santé et qu’il existe des statistiques précises sur le nombre. de tests positifs dans la communauté.

Le test sera également disponible dans les cabinets médicaux et les cliniques externes.

Le test à domicile a une correspondance de 94% des résultats positifs et 98% des résultats négatifs avec le test PCR, et selon la société, lorsque les échantillons contenant un virus non contagieux ont été retirés, la correspondance avec la PCR était 100%.

De toute évidence, si la personne a un test positif, elle doit immédiatement s’isoler et voir le médecin pour une consultation, et si elle est négative, mais présente des symptômes, elle doit également rechercher une consultation pour la possibilité d’un faux négatif ou d’un autre problème.

Il ne fait aucun doute que la tendance dans les mois à venir sera d’avoir plus de ces tests à domicile, qui à un moment donné peuvent être disponibles sans ordonnance, comme les tests de grossesse.

Vous avez des questions sur le coronavirus?

Envoyez-moi vos questions sur Twitter, nous essaierons d’y répondre dans nos prochains épisodes. Vous pouvez me trouver sur @DrHuerta.

Si vous pensez que ce podcast est utile, aidez les autres à le trouver en le notant et en l’examinant sur votre application de podcast préférée. Nous serons de retour demain alors assurez-vous de vous abonner pour recevoir le dernier épisode sur votre compte.

Et pour obtenir les informations les plus récentes, vous pouvez toujours vous rendre sur CNNEspanol.com. Merci pour ton attention.

Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au Dr Elmer Huerta via Twitter. Vous pouvez également vous rendre sur CNNE.com/coronaviruspodcast pour tous les épisodes de notre podcast «Coronavirus: Reality vs. Reality». fiction”.