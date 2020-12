COVID-19 :

Vous nous demandez via notre service de vérification WhatsApp (+34627 28 08 15) une vidéo virale montrant le politicien autrichien Michael Schnedlitz, secrétaire général du Parti autrichien de la liberté (FPÖ), effectuant un test d’antigène sur une boisson au cola lors d’un discours au Parlement le 10 décembre. Selon Schnedlitz du lutrin, le résultat du test est revenu positif pour COVID-19, ce qui, à son avis, montrerait «à quel point ces tests massifs sont inutiles et trompeurs».

La vidéo de Schnedlitz au Conseil national autrichien, l’une des deux chambres du Parlement, est devenue virale sur les réseaux sociaux et des textes ont été publiés sur divers portails relatant l’expérience de l’homme politique autrichien.

«Un député autrichien fait un test PCR sur un Coca-Cola et suppose que le résultat était positif», est le titre d’un texte qui a été partagé des centaines de fois. “Michael Schnedlitz a fait une PCR sur Coca-Cola en direct et testé positif (…) Les tests PCR sont inutiles”, indique un autre message circulant sur WhatsApp.

En vérité, ce n’est pas une PCR mais un test d’antigène. Dans tous les cas, le fait qu’un échantillon de Cola-Cola aurait été testé positif au COVID-19 ne démontre pas l’inutilité de ces tests. Ces tests, comme indiqué dans leurs propres instructions, doivent être effectuées dans les conditions pour lesquelles elles ont été conçues.

Ce n’est pas le cas dans l’expérience du parlementaire autrichien, qui n’a pas neutralisé le pH acide de la boisson, ni dans d’autres vidéos sur lesquelles vous nous avez posé des questions, comme celle qui montre un test rapide réalisé sur une compote de pommes. Des vidéos de tests effectués sur des échantillons de vin ou de jus ont également circulé.

Ces types de vidéos reprennent ce qui a été exposé en mai par le président de la Tanzanie, John Magufuli, qui a ensuite remis en question les tests de détection COVID-19 – il n’a pas précisé de quels types de tests il s’agissait – et a déclaré qu’une papaye, une chèvre et un oiseau ils avaient été testés positifs. Cependant, Ce sont tous des exemples de mauvaise utilisation des tests, donc les résultats ne peuvent pas être considérés comme valides. Nous vous l’expliquons.

La vidéo de l’homme politique autrichien

Comme c’est le cas par exemple dans la Communauté de Madrid, l’Autriche a commencé à utiliser massivement des tests antigéniques rapides pour détecter les cas de COVID-19 au début du mois de décembre. Nous expliquons ici les différences entre les tests antigéniques, la PCR et les tests sérologiques.

Les tests d’antigènes en Autriche sont gratuits et, s’ils sont positifs, nécessitent toujours une confirmation par PCR, comme expliqué sur la page du ministère fédéral autrichien des affaires sociales, de la santé, des soins infirmiers et de la protection des consommateurs. Les sociétés engagées pour ces tests sont Siemens et Roche, a rapporté le ministère.

Schnedlitz a déclaré lors de son discours que le test utilisé est “celui que le ministère utilise pour des tests massifs”, bien qu’il ne soit pas possible de voir dans la vidéo de quelle marque il s’agit.

Explication de Roche

Les vérificateurs autrichiens de Mimikama ont contacté Roche, où ils ont expliqué que Schnedlitz n’avait pas appliqué de méthode valide pour effectuer le test et indiqué que le pH acide de la boisson au cola détruisait les protéines utilisées dans ces tests et altérait ainsi le résultat.

“Un cola n’est pas la substance stipulée pour ce test, et par conséquent nous ne pouvons pas considérer cela comme une méthode valide pour effectuer le test”, ont-ils noté chez Roche.

«Le pH physiologique du corps est d’environ 7 et la soude, en revanche, est très acide (pH 2,2), ce qui détruit la plupart des protéines et rend le test invalide. Tout test à base de protéines ne fonctionnerait pas ou donnerait des résultats incorrects si un cola est utilisé. Il en est de même dans des conditions très alcalines ou avec des sels chaotropes qui dénaturent les protéines », ont-ils indiqué dans l’entreprise à Mimikama.

Le ministère autrichien de la Santé rejette la validité de l’expérience

Les vérificateurs allemands de Correctiv, membres de l’International Fact-Checking Network (IFCN) ainsi que Newtral.es, ont contacté le ministère autrichien des Affaires sociales et de la Santé, où ils ont également rejeté la validité de l’expérience menée par le parlementaire.

Comme expliqué, la prise de nourriture ou de boissons gazeuses peut parfois affecter les résultats des tests effectués sur la gorge, il est donc recommandé dans ces cas de ne rien consommer jusqu’à deux heures avant. Cependant, les tests antigéniques en Autriche prélèvent des échantillons du nasopharynx pour garantir la qualité.

En tout cas, comme ils l’ont rappelé au ministère, tout résultat positif dans un test antigénique doit être confirmé par PCR, une étape omise dans l’expérience de Schnedlitz.

Le constructeur Dialab rejette également le test du politique

La validité du test réalisé par Schnedlitz a également été remise en cause par la société autrichienne Dialab, fabricant de tests antigéniques. Dans un message sur Facebook, Dialab signale une série d’erreurs commises par le parlementaire lors du test.

Plus précisément, il avertit que l’échantillon n’a pas été immergé auparavant dans la solution qui maintient le pH constant. «Si vous placez l’échantillon comme l’a fait le politicien, sans utiliser le tampon, vous détruisez les protéines anticorps dans le test, qui sont celles qui réagissent avec le virus», explique Dialab. Selon l’entreprise, cela rend la marque de couleur qui indique un cas positif visible lorsque la couche qui la recouvre est détruite.

Pour preuve, le fabricant autrichien a publié une vidéo dans laquelle il a réalisé avec succès le test d’antigène sur un échantillon de boisson au cola et le résultat est revenu négatif. En outre, il a précisé que ces tests doivent être effectués par du personnel de santé ou des personnes correctement formées pour éviter les erreurs.

Vidéo YouTube du fabricant d’antigènes autrichien Dialab

Le député autrichien ne respecte pas les règles d’échantillonnage

Nous avons consulté sur la vidéo du parlementaire autrichien Álvaro Martínez del Pozo, professeur au Département de biochimie et de biologie moléculaire de la Faculté des sciences chimiques de l’Université Complutense de Madrid, qui souligne que «les conditions dans lesquelles la détection est effectuée ils ne sont pas du tout adéquats, car les règles les plus élémentaires de prélèvement et de traitement de l’échantillon ne sont pas respectées.

“Pour commencer, Cela doit être fait dans les conditions les plus stériles possibles pour éviter la contamination. C’est également la raison pour laquelle seul le personnel soignant ou pharmacien dûment formé est autorisé à le réaliser. Les tests, cela et tous, sont toujours optimisés pour être effectués dans des conditions très spécifiques et, s’ils ne sont pas respectés, le résultat est sans importance », dit-il à Newtral.es.

«Le test lui-même a une bande de contrôle, en plus de celle correspondant à l’antigène, dont on ne sait pas ce qui lui arrive dans la vidéo (ce n’est pas apprécié). En d’autres termes, il est possible que le résultat soit positif mais que le contrôle échoue, ce qui invaliderait également le test », ajoute Del Pozo, qui est membre de la Société espagnole de biochimie et de biologie moléculaire.

De plus, Del Pozo prévient que la vidéo montre comment le parlementaire “touche le bout de l’écouvillon avec sa main nue juste avant de le tremper dans Coca-Cola”.

«Ceci, et tout autre test, doit être exécuté dans les conditions pour lesquelles il a été conçu et, s’ils ne sont pas respectés, c’est totalement inutile, ça ne vaut rien. Bien plus lorsqu’il y a des protéines impliquées, comme c’est le cas, étant donné qu’elles ne sont fonctionnelles que dans des gammes très étroites de pH, de salinité, de température, etc. », conclut-il.

La vidéo de la compote de pommes

Ces derniers jours, une vidéo a également circulé qui prétend appliquer le test d’antigène à une compote de pomme et qui est probablement testée positive. Le test, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, est de Société MEDsan.

La notice du produit, que vous pouvez télécharger ici, précise que “ce test ne convient que pour l’examen de la sécrétion nasopharyngée et / ou oropharyngée humaine” et que le kit de test “n’est pas destiné à être utilisé pour d’autres fluides corporels et échantillons ».

A la demande de l’agence ., la société appartenant à sanaGroup a mené sa propre étude pour recréer ces expériences avec différentes substances telles que des désinfectants à base d’alcool, de la confiture de fraises, des nettoyants pour vitres, des pommes et du jus de pomme. Comme ils l’ont expliqué à l’., ils ont obtenu un résultat positif pour le désinfectant et un résultat faiblement positif pour la confiture, mais cela n’implique pas une défaillance du produit. “Nous n’avons pas développé ce produit (pour être utilisé avec) la compote de pommes, ce n’est pas notre travail”, a déclaré un porte-parole de MEDsan.

Selon le spécialiste Del Pozo de Newtral.es, “s’il est positif avec de la compote de pommes, cela signifie seulement que, dans le pire des cas, le test doit être fait après avoir bien lavé et rincé la bouche.”

“Il y a probablement dans la bande T un anticorps qui reconnaît un antigène du virus et il n’est pas impossible que des réactions croisées se produisent”, précise-t-il. «En d’autres termes, la compote peut contenir une protéine qui ressemble, en partie, à l’antigène du virus (qui est une autre protéine) et qui est reconnue. Par conséquent, lorsqu’il y a un positif, surtout s’il n’y a pas de symptômes, il est conseillé de le confirmer par PCR ».

