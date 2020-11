COVID-19 :

AUSTIN – Le Texas a dépassé les 20000 décès confirmés dus au coronavirus ce lundi, alors que le COVID-19 continue d’augmenter aux États-Unis.

C’est le deuxième nombre de décès le plus élevé dans le pays, derrière seulement New York, selon des chercheurs de l’Université Johns Hopkins.

Le record du Texas est le 22e plus élevé par habitant avec 69,7 décès pour 100 000 habitants.

Jusqu’à présent, les dirigeants du Texas n’ont donné aucune indication de restrictions futures pour empêcher les gens de se rassembler pendant les vacances de fin d’année et de propager le virus.

En revanche, le gouverneur républicain Greg Abbott a souligné ces derniers jours que de nouvelles thérapies et vaccins devraient être bientôt disponibles.

La semaine dernière, une cour d’appel de l’État s’est rangée du côté du procureur général du Texas, Ken Paxton, et a levé une ordonnance de verrouillage local à El Paso, où des morgues mobiles sont transportées pour aider les hôpitaux et les salons funéraires débordés.

La semaine dernière, le Texas est devenu le premier État du pays à enregistrer plus d’un million de cas confirmés de COVID-19.

Le Texas a également récemment dépassé la Californie, l’État le plus peuplé, en enregistrant le plus grand nombre de tests de coronavirus positifs.

Le nombre réel d’infections est probablement plus élevé car de nombreuses personnes n’ont pas été testées et des études suggèrent que les personnes peuvent être infectées et ne pas se sentir malades.

Pendant l’été, les personnes atteintes du COVID-19 ont débordé les hôpitaux de Houston et de la vallée du Rio Grande, le long de la frontière avec le Mexique.

Mais à l’automne, le nombre de cas a chuté et Abbott a commencé à assouplir certaines restrictions relatives aux coronavirus, permettant aux restaurants et aux gymnases de laisser plus de gens entrer.

Il a également laissé aux chefs de comté le choix de rouvrir les bars à 50% de leur capacité ou non. Depuis, le virus s’est propagé.

Au cours des deux dernières semaines, la moyenne mobile quotidienne des nouveaux cas a augmenté de 3 430, soit une augmentation de 53,6%.

Le Texas se classe désormais au 31e rang du pays pour les nouveaux cas par habitant, avec 428 nouveaux cas pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines.

Une personne sur 417 au Texas a été testée positive la semaine dernière.