COVID-19 :

AUSTIN, Texas – Le Texas a dépassé la Californie en enregistrant les tests de coronavirus les plus positifs aux États-Unis à ce jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Alors que la pandémie de coronavirus s’intensifie dans tout le pays, les données de dimanche, les plus récentes disponibles, indiquent qu’il y a eu 937317 cas au Texas, le deuxième plus grand État du pays.

La Californie, l’État le plus peuplé, a enregistré 936 198 cas, suivie de la Floride avec 807 412 cas.

Le nombre réel de cas est probablement plus élevé car de nombreuses personnes n’ont pas été testées et des études suggèrent que les personnes peuvent être infectées et ne pas se sentir malades.

Dans les cas pour 100 000 habitants, le Texas se classe 19e.

Les données de Johns Hopkins montrent que le taux de positivité moyen mobile sur sept jours du Texas a augmenté au cours des deux dernières semaines de 7,12% à 10,72%, tandis que la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens est passée d’environ 4470. nouveaux cas par jour à environ 6 070.

Les responsables de la santé du Texas ont signalé jusqu’à présent plus de 18000 décès dus au COVID-19.

De nouveaux épicentres sont apparus ces dernières semaines dans des endroits comme le haut Midwest rural et le long de la frontière américano-mexicaine, El Paso, où le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a envoyé du personnel médical et du matériel supplémentaires.

Pour la plupart des gens, le coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, tels que la fièvre et la toux, qui disparaissent en deux à trois semaines. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut entraîner des maladies plus graves, notamment une pneumonie et la mort.