COVID-19 :

AUSTIN, Texas – Les premiers vaccins contre la maladie COVID-19 arriveront au Texas la semaine du 14 décembre, selon le bureau du gouverneur.

Par le biais d’un communiqué de presse, l’entité a expliqué mercredi que l’Etat recevra un montant initial de plus de 1,4 million de doses de la part des Centers for Disease Control and Prevention.

Les vaccins seront administrés sur la base de la stratégie d’immunisation développée par le Texas Panel of Experts on Vaccine Distribution, qui donne la priorité au personnel médical, suivi des travailleurs essentiels et de la population la plus à risque d’infection.

La deuxième série de vaccins devrait arriver dans l’État fin décembre, tandis que de nouvelles quantités devraient arriver en janvier et les mois suivants.

«L’État du Texas est déjà prêt pour l’arrivée d’un vaccin COVID-19, et distribuera rapidement ces vaccins aux Texans qui choisissent volontairement de se faire vacciner», a déclaré le gouverneur Greg Abbott. «En attendant la première expédition de ces vaccins , nous travaillerons avec les communautés pour atténuer la propagation du COVID-19. “