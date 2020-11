COVID-19 :

Le gouverneur Greg Abbott a annoncé que l’État du Texas a déjà mis en place des plans d’allocation pour distribuer rapidement des médicaments et des vaccins qui sont maintenant disponibles pour le traitement du COVID-19.

Lundi, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé l’utilisation immédiate du premier traitement médical développé pour les personnes qui contractent le COVID-19. Il a été démontré que le médicament anticorps anti-coronavirus Sars CoV-2 d’Eli Lilly & Co., appelé bamlanivimab, améliore les symptômes chez les personnes qui contractent le virus et prévient les hospitalisations.

La FDA a noté que le médicament est homologué pour les patients à haut risque de progression vers un COVID-19 sévère, y compris les personnes de 65 ans et plus, ou qui ont certaines conditions médicales préexistantes.

Le laboratoire devrait expédier immédiatement environ 80 000 doses dans tout le pays, y compris au Texas, sans frais pour les États. Lilly a promis d’avoir jusqu’à un million de doses d’ici la fin de l’année.

Semblable au traitement aux anticorps de Lilly, Regeneron Pharmaceuticals Inc. a également demandé l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour son propre traitement médical par anticorps COVID-19 pour traiter les patients avant qu’ils ne tombent gravement malades et les aider. réduire les hospitalisations, et une annonce de la décision de la FDA est attendue prochainement. C’est le même médicament anticorps que le président Donald Trump a utilisé pour se remettre rapidement du COVID-19 le mois dernier.

Le gouvernement fédéral a accepté d’acheter des centaines de milliers de doses des deux nouveaux médicaments de traitement et allouera les fournitures aux États, qui à leur tour détermineront la distribution aux hôpitaux et aux centres de santé. Les doses seront probablement attribuées aux États et territoires américains en fonction de leur pourcentage de patients hospitalisés et infectés.

L’État du Texas s’est déjà préparé à distribuer les vaccins COVID-19 et les traitements médicaux.

Le gouverneur Abbott a noté que: “Alors que nous anticipons l’arrivée des vaccins et des traitements contre le COVID-19, l’État du Texas est prêt à distribuer rapidement ces médicaments aux Texans qui choisissent volontairement de les utiliser.”