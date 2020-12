COVID-19 :

le Trésor public fêtera son avant-dernière émission de l’année ce jeudi. Une opération dans laquelle elle offrira aux investisseurs une dette à long terme dans le but de compléter son programme d’émissions marqué par les effets de la crise du coronavirus sur l’économie, ce qui a contraint l’organisme dépendant du ministère de l’Économie et des Finances à en réaliser trois modifications de sa prévision d’émissions.

Le Trésor public proposera aux investisseurs des obligations à 10 ans, avec un coupon de 1,25%, et des obligations à 10 ans indexées sur l’inflation, avec un coupon de 0,65%. La référence pour mesurer l’évolution du coût de financement est le taux d’intérêt marginal de 0,230% enregistré le 1er octobre et l’intérêt de -0,768% marqué dans une émission le 6 août.

Plus précisément, l’avant-dernier numéro de l’année surviendra après que le Congrès a approuvé à la majorité le Budgets généraux de l’État (PGE) – marqués par les effets de la crise des coronavirus – jeudi dernier pour les envoyer au Sénat, où ils arrivent mercredi pour poursuivre leur traitement pour commencer avant le début de 2021.

L’un des changements que l’agence a dû entreprendre est une nouvelle réduction du programme d’émission du Trésor public cette année de 5 000 millions d’euros supplémentaires, de sorte que l’émission nette s’établira à 110000 millions d’euros en 2020 en raison des effets de la deuxième vague de la crise des coronavirus. Une modification annoncée par le troisième vice-président et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, lors de la conférence de presse après le Conseil des ministres.

Une modification qui s’ajoute à deux autres que l’organisme a dû entreprendre en raison des effets de la crise du coronavirus dans la stabilité de l’économie espagnole depuis qu’elle a commencé à prendre ses premiers coups en mars dernier.

La dernière émission du 1er décembre a enregistré une hausse de 2647 millions d’euros sur les bons à 6 et 12 mois, dans la fourchette haute attendue, et a de nouveau enregistré de nouveaux plus bas historiques dans les taux des deux coupures en raison des effets de la crise du coronavirus dans l’économie.

Le gouvernement de Pedro Sanchez Il a expliqué que ces besoins de financement moindres s’expliquent par une évolution des revenus plus favorable qu’attendu début octobre, avec des recettes fiscales plus élevées compte tenu de la reprise de l’activité économique à partir du troisième trimestre.

Obligations décennales

La crise de coronavirus il n’a pas ralenti la confiance des investisseurs dans la dette publique espagnole, qui a réussi à fixer des taux d’intérêt minimaux et à ramener les coûts à des niveaux historiquement bas de 1,85%, parallèlement à un allongement de la durée de vie moyenne de la lettre, au maximum historique de 7,82 ans.

Concrètement, la sortie de la dette publique cette semaine sera l’avant-dernière de l’année, après la dernière réduction des émissions du programme qui ne convoquera pas les investisseurs le 17 décembre pour la vente aux enchères de obligations et obligations. Un scénario qui place la dernière vente aux enchères du mois de décembre sur le calendrier mardi prochain, le 15 des lettres de 3 et 9 mois.

De son côté, le dernier numéro du 1er décembre enregistrait une capture de 2647 millions d’euros en lettres à 6 et 12 mois, dans la fourchette haute attendue, et a à nouveau enregistré de nouveaux creux historiques dans les types des deux dénominations en raison des effets de la crise des coronavirus sur l’économie.

Record d’émission en 2021

L’émission brute du Trésor public enregistrera un nouveau chiffre record de 299138 millions d’euros l’année prochaine, soit 6% de plus que l’année précédente, selon les projections du projet de loi de Budgets généraux de l’État (PGE) de 2021.

Pour sa part, Carlos San Basilio, Secrétaire général du Trésor et des financements internationaux, a avancé que l’organisme public effectuera en 2021 sa première émission d’un bon “ vert ”, qui devrait être syndiqué et compris entre 5 000 et 10 000 millions d’euros. Des chiffres qui découlent de l’état actuel du marché malgré les effets provoqués par la crise des coronavirus, bien qu’avec l’intention d’atteindre un niveau de liquidité de 20000 millions sur le long terme avec des réouvertures successives.

Plus précisément, l’endettement net du Trésor public en 2021 s’élèvera à environ 110 000 millions d’euros et les factures fourniront environ 10 milliards de dollars de financement net.