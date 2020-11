COVID-19 :

le coronavirus affecte gravement toutes les économies et Formule 1 n’allait pas être l’exception. Liberty Media a communiqué ce vendredi avoir enregistré des pertes de 88 millions d’euros au troisième trimestre 2020, par rapport aux 27 millions d’euros de profit qu’elle a obtenus à la même période l’an dernier.

Pareillement, le chiffre d’affaires a diminué de 30 millions d’euros par rapport à 2019, bien qu’ils aient augmenté de 486 millions d’euros si ce chiffre est égal à la rémunération récoltée entre les mois d’avril, mai et juin. Enfin, la société américaine a confirmé avoir distribué 373 millions d’euros entre les 10 équipes qui composent la grille ‘Gran Circo’ après la signature du nouveau Pacte de Concorde à la mi-août.

“Résultats du troisième trimestre 2020 ils ont été affectés par l’absence de fans, le lieu des courses, ainsi que le calendrier des courses révisé et la reconnaissance au prorata de certains flux de revenus. Les revenus primaires de la Formule 1 ont diminué principalement en raison des revenus limités de la promotion des courses reçus, puisque les fans ont été bannis de toutes les courses sauf une au cours du troisième trimestre “, déclare Liberty Media dans «Sport automobile».

“Cela a été partiellement compensé par la croissance des tarifs de diffusion et de publicité et le parrainage en raison de l’impact de la reconnaissance plus proportionnelle des revenus basés sur la saison avec trois courses supplémentaires au cours de la période en cours, ainsi que de l’impact de la reconnaissance des revenus pour moins de courses en 2020. Toutefois, les revenus de radiodiffusion et de publicité ainsi que les commandites étaient inférieurs à ceux initialement prévus “, La société de John C. Malone prend fin.