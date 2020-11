COVID-19 : Travailleurs du laboratoire mAbxience, choisis par AstraZeneca pour la production en Amérique latine du vaccin contre COVID-19. Photo de l’.

Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca, a noté que cette étude serait de nature internationale, mais “elle pourrait être plus rapide car nous savons que l’efficacité est élevée”.

Pascal Soriot, PDG de AstraZeneca, a souligné qu’il est nécessaire de complément d’enquête de la vaccin contre COVID-19[femininedu pharmaceutique.

Maintenant que nous avons trouvé ce qui semble le plus efficace, nous devons le valider, nous avons donc besoin d’une étude supplémentaire », a-t-il souligné dans une interview pour Bloomberg.

Soriot a souligné que cette étude serait de nature internationale, mais que “elle pourrait être plus rapide car nous savons que l’efficacité est élevée, nous avons donc besoin d’un plus petit nombre de patients”.

le PDG de AstraZeneca espère que cette nouvelle étude ne retardera pas les approbations réglementaires dans le Royaume-Uni et la Union européenne, bien que l’approbation du US Food and Drug Administration (FDA) pourrait prendre plus de temps.

Astra et son PDG fait face à un examen minutieux alors que le fabricant de médicaments réagit à la confusion croissante au sujet du vaccin.

Le 23 novembre, le vaccin développé par le L’université d’Oxford et la AstraZeneca Pharmaceutical empêche le COVID-19[feminine dans 70,4% des cas, ils indiquent des résultats préliminaires publiés ce lundi.

Avec des informations de Bloomberg et .