COVID-19 :

Le vaccin fabriqué par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’Université d’Oxford contre le coronavirus protège à 100% deux semaines après avoir reçu la première dose. Cela a été assuré Bruno Holthof, Directeur exécutif des hôpitaux universitaires d’Oxford depuis 2015 et d’origine belge, dans des déclarations au journal belge Het Nieuwsblad.

«Deux semaines après avoir été vacciné avec la première dose de notre vaccin, vous êtes pratiquement protégé à 100% contre l’hospitalisation. Après tout, les admissions à l’hôpital sont la raison pour laquelle nous nous enfermons », a déclaré Holthof.

Le directeur exécutif des hôpitaux d’Oxford a donné cet entretien la même semaine que le Royaume-Uni a commencé à vacciner avec la dose préparée par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’Université d’Oxford. L’exécutif britannique a veillé à ce que plus de 500 000 doses soient prêtes à être distribuées cette semaine. L’un des premiers Britanniques à être vacciné est Brian Pinker, un homme de 82 ans qui a reçu sa dose à l’hôpital Churchill de l’Université d’Oxford. Le pays anglo-saxon est le premier à utiliser ce vaccin pour faire face à la pandémie de coronavirus.

“Fin janvier, nous aurions dû vacciner six millions de Britanniques maintenant”, A souligné Bruno Holthof. «Les deux premiers des neuf groupes prioritaires comprennent les utilisateurs des maisons de soins infirmiers et le personnel des maisons de soins infirmiers, les agents de santé et plus de trois millions de personnes de plus de 80 ans. Nos tests ont montré que le vaccin offre une protection à presque 100% contre l’hospitalisation après la première dose, et après tout, la surcharge hospitalière est la raison pour laquelle il y a des blocages. Cependant, seuls deux sujets vaccinés ont dû être hospitalisés. Le premier avec une infection qui s’est certainement développée avant la vaccination, le second peut-être aussi. Cela signifie que maintenant nous pouvons dire: vous êtes presque 100% protégé contre l’hospitalisation deux semaines après la première injection. Un message important pour la confiance », a déclaré l’ancien directeur général des hôpitaux ZNA à Anvers (Belgique).

“Manque de clarté”

Holthof reconnaît le “manque de clarté” sur le vaccin Oxford en raison du fait que plusieurs données ont été fournies sur son efficacité au cours de son processus de production. Ce vaccin a été initialement signalé comme efficace à 62%, puis à 90% après quelques doses et demie et vers les vacances de Noël, a déclaré le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a assuré que la «formule gagnante» avait 95%. “C’était une source de préoccupation pour ceux qui doutaient des vaccins”, A souligné Bruno Holthof.

«Vous avez une fin différente pour chaque studio que vous devez enregistrer à l’avance. Dans nos études, nous avons mesuré les infections asymptomatiques, les infections symptomatiques et les infections avec hospitalisation. Les chiffres précédemment publiés dans la presse ne concernaient que les infections symptomatiques. Ils proviennent également d’analyses intermédiaires. Maintenant, nous communiquons avec un message clair: une fois et vous êtes protégé contre les effets qui conduisent à l’infection. Une deuxième dose complète de vaccin durera 12 semaines plus tard », a expliqué le Belge.

On ne sait toujours pas si ce vaccin sera efficace contre la nouvelle souche britannique super contagieuse de coronavirus découverte il y a quelques semaines. “Mais avec la vaccination de masse, cela devrait être connu prochainement”, a-t-il indiqué.

«Nous avons eu notre part du mouvement anti-vaccin ces derniers mois. Nous avons eu des manifestations à l’Université d’Oxford, dont une employée déclarée morte après la vaccination. Nous avons dû demander sur Twitter d’être bien informés de cette affaire », a-t-il réglé.

Les vaccins Oxford et AstraZeneca seront également produits en Inde, où 50 millions de doses seront produites par mois. On ne sait pas encore quand ce vaccin arrivera dans un pays de l’Union européenne comme la Belgique, qui a demandé 7,5 millions de doses de ce vaccin. Les autorités européennes n’ont pas encore donné le feu vert à ce vaccin, bien qu’elles aient reçu des résultats partiels de ses tests. “Je n’ai pas une connaissance suffisante de la situation européenne, mais je pense que chaque pays aura besoin de vaccins différents”, a admis Bruno Holthof.

Uğur Şahin, PDG de BioNTech et scientifique derrière le vaccin contre le coronavirus de Pfizer, soutient également qu’une campagne de vaccination à un seul vaccin peut “bloquer” l’ouverture de la société après la pandémie.