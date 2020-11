COVID-19 :

AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont rapporté dans un communiqué que le vaccin (AZD1222) qu’ils développent contre le coronavirus a a démontré une efficacité de 70%, basé sur des essais cliniques menés au Royaume-Uni et au Brésil. Ils s’assurent également qu’aucune hospitalisation ou cas grave de la maladie n’a été signalé chez les participants ayant reçu le traitement.

Ils soulignent également qu’un schéma posologique a montré une efficacité vaccinale de 90% quand AZD1222 a été administré en demi-dose, suivie d’une dose complète à au moins un mois d’intervalle, et un autre schéma posologique a montré une efficacité de 62% lorsqu’il est administré en deux doses complètes à au moins un mois d’intervalle. L’analyse combinée des deux schémas posologiques a abouti à une efficacité moyenne de 70%.

La société a indiqué que davantage de données continueront d’être accumulées et que des analyses supplémentaires seront effectuées, affinant la lecture de l’efficacité et établissant la durée de la protection. Pour le moment, cette première analyse des données a été réalisée par un Comité indépendant de surveillance de la sécurité, qui a déterminé que l’analyse atteignait son critère d’évaluation principal montrant une protection contre le COVID-19 à partir de 14 jours ou plus après avoir reçu deux doses du vaccin.

AstraZeneca se préparera «immédiatement» à la soumission réglementaire des données aux autorités du monde entier qui ont mis en place un cadre d’approbation préalable ou conditionnelle. Par conséquent, la société demande l’approbation du médicament dans la liste des Utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour accélérer la disponibilité des vaccins dans les pays à faible revenu. En parallèle, l’analyse complète des résultats intermédiaires sera soumise pour publication dans une revue à comité de lecture.

«Ces résultats montrent que nous disposons d’un vaccin efficace qui sauvera de nombreuses vies. Fait intéressant, nous avons constaté que l’un de nos schémas posologiques peut être efficace à environ 90% et, si vous utilisez ce schéma posologique, davantage de personnes pourraient être vaccinées avec l’approvisionnement prévu en vaccins. L’annonce d’aujourd’hui n’est possible que grâce aux nombreux volontaires participant à notre essai et à l’équipe talentueuse et travaillante de chercheurs du monde entier », a déclaré le professeur Andrew Pollard, chercheur principal de l’essai sur les vaccins d’Oxford à Oxford.

«Aujourd’hui marque une étape importante dans notre lutte contre la pandémie. L’efficacité et l’innocuité de ce vaccin confirment qu’il sera très efficace contre le COVID-19 et aura un impact immédiat sur cette urgence de santé publique. En outre, le chaîne d’approvisionnement de vaccins simple et notre engagement à but non lucratif et notre engagement envers un accès large, équitable et rapide signifie qu’il sera abordable et disponible dans le monde entier, fournissant des centaines de millions de doses avec approbation », a ajouté Pascal Soriot, PDG de la société.

L’analyse groupée comprenait les données de l’essai de phase II / III du COV002 au Royaume-Uni et de l’essai de phase III du COV003 au Brésil. Plus de 23000 participants sont en cours d’évaluation après deux doses d’un régime demi-dose / dose complète ou d’un régime à deux doses complètes d’AZD1222 ou d’un comparateur, un vaccin conjugué contre le méningocoque appelé MenACWY ou solution saline. Les essais mondiaux évaluent des participants de 18 ans et plus de divers groupes raciaux et géographiques qui sont en bonne santé ou qui ont des conditions médicales sous-jacentes stables.

Des essais cliniques sont également en cours dans le États-Unis, Japon, Russie, Afrique du Sud, Kenya et Amérique latine, avec des essais prévus dans d’autres pays européens et asiatiques. Au total, la société prévoit d’inscrire jusqu’à 60 000 participants dans le monde.

La société progresse rapidement dans la fabrication avec une capacité allant jusqu’à 3 milliards de doses de vaccin en 2021 sur une base continue, en attendant l’approbation réglementaire. La le vaccin peut être stocké, transporté et manipulé dans des conditions de réfrigération normales (2-8 degrés Celsius / 36-46 degrés Fahrenheit) pendant au moins six mois et administré dans les établissements de santé existants.