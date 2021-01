COVID-19 :

Le Royaume-Uni est le pays en avance sur les autres en termes d’homologation et d’administration des diffĂ©rents vaccins dĂ©veloppĂ© pour lutter contre le coronavirus. La derniĂšre, son crĂ©Ă© par l’UniversitĂ© d’Oxford et le pharmaceutique AstraZeneca et approuvĂ© il y a quelques jours, qui est dĂ©jĂ dans les hĂŽpitaux, en cours de prĂ©paration Ă paraĂźtre ce lundi 4 janvier.

Quelque 530 000 doses ont Ă©tĂ© distribuĂ©es par lots aux centres de santĂ© du pays Ă ĂȘtre injectĂ© dans les groupes les plus vulnĂ©rables, et la semaine prochaine, il atteindra les premiers citoyens britanniques, dans le prolongement de une campagne de vaccination qui a dĂ©butĂ© il y a quelques semaines.

L’un des premiers hĂŽpitaux Ă recevoir un lot a Ă©tĂ© le Princess Royal Ă Haywards Heath, appartenant aux hĂŽpitaux de l’UniversitĂ© de Brighton et Sussex, du NHS Trust (National Health Service en espagnol). ET Le personnel vulnĂ©rable du NHS et les travailleurs sociaux Ă risque seront parmi les premiers vaccinĂ©s.

Une vaccination diffĂ©rente des autres et critiquĂ©e par les États-Unis

Le vaccin Oxford est diffĂ©rent des autres principalement en raison de sa mĂ©thode de conservation, car ils peuvent ĂȘtre conservĂ©s dans un rĂ©frigĂ©rateur Ă tempĂ©rature normale par rapport aux presque -70 degrĂ©s nĂ©cessaires pour stocker Pfizer et BioNTech.

En plus de cela, un autre changement substantiel, bien que dans ce cas seulement appliquĂ© par le Royaume-Uni et en ce qui concerne les autres pays, c’est le terme pour appliquer la deuxiĂšme dose. Alors que jeAu dĂ©part, il Ă©tait prĂ©vu que 21 jours s’Ă©coulent entre une ponction et une autre, les deux vaccins seront administrĂ©s dans les 12 semaines l’un de l’autre.

Les États-Unis, par l’intermĂ©diaire de leur expert en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, ont critiquĂ© ce changement et vous prĂ©voyez de continuer comme prĂ©vu, c’est-Ă -dire de donner la deuxiĂšme dose en trois semaines. Le Royaume-Uni soutient que l’intention est d’obtenir une vaccination le plus rapidement possible, malgrĂ© le fait que le vaccin est moins efficace jusqu’Ă ce que deux doses soient reçues.

MĂȘme on a parlĂ© au Royaume-Uni d’un plan d’urgence pour mĂ©langer les vaccins Pfizer et Oxford dans une petite proportion de cas, ce qui est Ă©galement apprĂ©ciĂ© par le “ livre vert ” COVID de Public Health England si le vaccin utilisĂ© pour la premiĂšre dose n’est pas disponible: «Il est raisonnable de proposer une dose du produit disponible localement pour complĂ©ter le programme». Et il ajoute: “Il n’y a aucune preuve de l’interchangeabilitĂ© des vaccins COVID19, bien que des Ă©tudes soient en cours.”