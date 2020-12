COVID-19 :

Le thème le plus récurrent dans la société ces derniers mois a été le vaccin, et maintenant cette conversation s’étend également au cyclisme. L’équipe UAE Team Emirates a annoncé que le gouvernement de leur pays, les Émirats arabes unis, a considéré la formation comme un groupe hautement prioritaire, de sorte qu’ils auront un accès rapide au vaccin Sinopharm, d’origine chinoise et qui se développe dans ce pays.

Cela a été confirmé par le médecin de l’équipe, Jeroen Stewart. Ce vaccin, qui a déjà achevé des essais de phase III, Il sera disponible pour les plus de 100 personnes qui composent l’équipe cycliste début janvier 2021, quelques jours avant le début de sa concentration à Abu Dhabi. Les coureurs aiment Tadej Pogacar, Fernando Gaviria ou David De la Cruz pourraient devenir l’un des premiers athlètes d’élite à se faire vacciner, car dans le sport, aucun plan de vaccination n’a encore été élaboré.

Cependant, les EAU eux-mêmes ont révélé que la décision finale de se faire vacciner appartient aux coureurs, et que s’ils décident de ne pas le faire, ils ne subiront aucune pression. «Nous avons déjà tout coordonné et planifié avec le personnel médical. Nous serons prêts lorsque le vaccin sera validé et approuvé par les autorités certifiées. D’ailleurs, la vaccination n’est pas imposée, c’est un choix personnel “a déclaré le propriétaire de la formation, Mauro Gianetti, qui a déjà été vacciné pendant la phase des essais cliniques.