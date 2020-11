COVID-19 :

Petit à petit, plus de détails sur Certains traitements qui peuvent être efficaces contre le COVID-19. Or, une étude publiée dans la revue mBio affirme que le vaccin contre rougeole, oreillons et rubéole (connu sous le nom de ROR), pourrait fournir certains protection contre les maladies.

Dans cette analyse, les experts montrent que les niveaux d’anticorps IgG sont inversement corrélés à la gravité chez les patients atteints de coronavirus récupérés préalablement vacciné avec le remède MMR II. Cette cure contient la souche de Jeryl Lynn oreillons (niveau B) et la souche de rubéole Wistar RA 27/3.

Jeffrey E. Gold, auteur principal de l’étude, explique que “nous avons trouvé un corrélation inverse statistiquement significative entre les niveaux de titre d’oreillons et la sévérité du COVID-19 chez les personnes de moins de 42 ans qui ont été vaccinées contre le ROR II. Ceci s’ajoute à d’autres associations montrant que le vaccin ROR peut être protecteur contre le COVID-19. “

“Aussi pourrait expliquer pourquoi les enfants ont un taux de cas de COVID-19 beaucoup plus bas que les adultes, ainsi qu’un taux de mortalité beaucoup plus faible. La plupart des enfants reçoivent leur premier vaccin ROR vers l’âge de 12 à 15 mois et un second entre 4 et 6 ans », ajoute Gold.

Répétition avec 80 personnes

Des chercheurs ils ont divisé 80 personnes en 2 groupes. Le premier, formé par 50 sujets, auraient des anticorps ROR du vaccin ROR II. Le second, composé de 30 personnes, sans carnet de vaccination SPR II et auraient principalement des anticorps SPR provenant d’autres sources, telles que des maladies antérieures de rougeole, oreillons ou rubéole.

Ainsi, les chercheurs trouvé une corrélation inverse entre les anticorps anti-oreillons et la gravité du coronavirus dans le groupe MMR II. Cependant, il n’y avait pas de liens significatifs entre les anticorps anti-oreillons et la gravité de l’agent pathogène dans le groupe de comparaison, entre les anticorps anti-oreillons et l’âge dans le groupe MMR II, ou entre la gravité et anticorps contre la rougeole ou la rubéole dans l’un ou l’autre groupe.