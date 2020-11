COVID-19 :

Cristiano Ronaldo à ce jour ne pense qu’aux couleurs de la Juventus. Le Portugais a un contrat avec le club italien jusqu’en 2022 et son intention, comme l’a rapporté AS, est de le remplir jusqu’à la fin. L’environnement du joueur de football était brutal à cet égard. Cristiano et sa famille sont heureux à Turin et à la Juventus. La situation n’a pas changé. Cependant, il y a un aperçu d’un changement de décor à moyen terme. “Voyons ce qui se passe avec le vaccin contre le COVID-19. Cela peut beaucoup changer le marché du football.” Une porte ouverte.



La situation économique des clubs de football ne permet à aucun propriétaire de s’adresser à la signature du vainqueur de cinq Ballons d’Or. Avec la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier, les clubs ont de graves problèmes de financement. Les sponsors ont diminué; il n’y a pas de revenus de l’entrée du public dans les stades et les contrats de télévision en souffrent. Face à cette situation difficile, il est impossible qu’aucune équipe ne puisse faire face à l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Les coffres sont vides. Ni les clubs les plus puissants du Premier ministre, l’Allemagne ou la France ne peuvent envisager une opération de ce calibre. Pas même le bonus d’injection économique en termes d’amélioration des contrats, des sponsors, etc., qui atteindrait l’entité en question en ayant un joueur comme Cristiano Ronaldo permet d’approcher la signature à ce moment.

Mais la scène peut prendre un virage à 180 degrés du jour au lendemain. Un vaccin contre le COVID-19 relancerait les revenus du club. Une augmentation de la puissance financière qui a décidé une équipe à y aller. Pour le moment, Cristiano est un joueur de la Juventus, mais à l’avenir, tout peut arriver.