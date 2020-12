COVID-19 :

Avant la fin de cette année fatidique 2020 encore un autre vaccin pourrait rejoindre Pfizer au Royaume-Uni dans votre plan de vaccination. C’est la dose développée par Oxford en collaboration avec AstraZeneca, une fois que les données définitives auront enfin reçu le feu vert, qui devrait être entre les mains du régulateur de la santé lundi prochain.

Selon des sources gouvernementales anglaises, dans une information publiée par le média ‘The Telegraph’, le vaccin d’Oxford est sur le point d’être approuvé et prêt à être distribué. La confirmation finale pourrait arriver vers le 28 ou le 29 décembre qu’il est prêt à être injecté dans tout le pays. Ce serait le deuxième à être approuvé au Royaume-Uni après Pfizer.

Si cela se produit, et si cela va de pair avec l’ouverture de centres de vaccination, on parlerait un processus de vaccination de masse dans tout le pays, avec la capacité d’appliquer le vaccin à des millions de personnes par semaine et 20 millions jusqu’au mois de mars.

Une confirmation qui correspondrait aux estimations

La semaine dernièreLe ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a noté sur la BBC que l’approbation était proche: “Nous avons bon espoir que cela obtiendra l’approbation … Nous espérons que cela se concrétisera dans les deux prochaines semaines.”. Si cette information avancée par les médias nationaux est confirmée, elle serait tout un renforcement pour le plan de vaccination du gouvernement de Boris Johnson.

En attendant le vaccin d’Oxford et d’AstraZeneca, Le Royaume-Uni avait déjà commencé à fournir des doses, non pas avec sa propre production nationale, mais avec celle de Pfizer. D’ici ce week-end, 500 000 personnes devraient avoir reçu le vaccin, qui ont été les premières à l’approuver dans le monde. ET d’ici la semaine prochaine, plus de 200 000 personnes par jour devraient le recevoir, c’est-à-dire plus d’un million avant Noël.

Un renfort à un mauvais moment pour le pays

Les nouvelles arrivent juste au moment où les infections au Royaume-Uni sont à nouveau en hausse, qui, selon les scientifiques, s’aggravera encore avec l’assouplissement des règles pour Noël. Pour lui, Boris Johnson a réuni ses ministres dans le but de resserrer les restrictions. Il a été récemment signalé une nouvelle souche qui provoquait une propagation plus rapide dans le sud du pays.

En plus de celui de Pfizer, Royaume-Uni a déjà commandé 100 millions de doses du vaccin d’Oxford, dont 4 millions immédiatement. Il faut se rappeler qu’il est beaucoup plus pratique et facile à conserver, car il ne doit pas être fait à des températures inférieures à zéro. Alors, avec ces facilités et cette demande, Il est prévu que des millions de personnes ont déjà été vaccinées au printemps et les restrictions seront beaucoup moins importantes.

Par exemple, déjà en janvier, l’intention est que des stades de football et autres lieux destinés aux masses sont ouverts en renfort pour la vaccination, comme rapporté par «The Telegraph», qui aura une dimension comme jamais vue auparavant.