COVID-19 :

Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a comparu devant les médias pour évaluer les premières heures de la campagne de vaccination contre le coronavirus en Espagne. “C’est un processus très complexe et sans précédent”, a déclaré le ministre, qui a rappelé que, bien que l’application du vaccin soit déjà en cours, les mesures de sécurité doivent continuer à être suivies.

“A partir de demain, nous recevrons plus de 4 millions de vaccins Pfizer pendant douze semaines, qui serviront à vacciner 2,5 millions d’Espagnols”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse où il a remercié la science et l’industrie pour votre effort. “Je remercie également les agences et institutions et tout le personnel du gouvernement espagnol et des communautés autonomes qui ont fait un effort très intense depuis que nous avons accepté de mettre en œuvre ceci”, at-il ajouté.

«Le but est d’immuniser tous les Espagnols et c’est l’objectif du gouvernement espagnol. C’est le début de la fin mais nous avons encore de nombreux mois à venir qui ne seront pas faciles. Les gens seront vaccinés dans 28 jours mais des mesures de protection sont encore nécessaires. Nous ne pouvons baisser la garde, surtout en ces jours de Noël », a souligné le ministre Salvador Illa.

Il a également été satisfait car, malgré le fait qu’il reste encore beaucoup à faire “c’est une journée d’espoir en Europe et en Espagne”. Le ministre a ajouté qu’il était très positif que les campagnes aient été coordonnées dans les pays pour atteindre une plus grande efficacité dans la lutte contre le coronavirus.

Strain à Madrid

Le ministre a également commenté la souche supercontagieuse dont quatre cas ont été découverts à Madrid. «Ce sont des cas bénins de personnes qui ont voyagé depuis le Royaume-Uni», a-t-il commenté, assurant que les personnes touchées vont bien.

La communauté dirigée par Isabel Díaz Ayuso a communiqué ce samedi ce qui s’est passé à travers une conférence de presse du ministre de la Santé de la Communauté de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, du vice-ministre de la Santé publique et du Plan Covid-19, Antonio Zapatero, et du directeur. Général de la santé publique, Elena Andradas.

Zapatero a rapporté que l’arrivée en Espagne de la souche la plus contagieuse du coronavirus était une réalité et a expliqué que les quatre cas sont liés à des voyages depuis le Royaume-Uni et “sont entrés par l’aéroport de Madrid-Barajas”.

Processus de vaccination

Concernant les mesures à prendre pour recevoir le vaccin, Illa a demandé aux Espagnols de suivre les recommandations sanitaires. «Les citoyens recevront la convocation en fonction du groupe auquel ils appartiennent, toujours en suivant les critères établis. Ils recevront une convocation pour se rendre au centre de santé. Le vaccin n’est pas obligatoire et il est gratuit. Se faire vacciner est positif car cela sauve des vies. Cela profite à l’individu et au groupe. Personne ne doit avoir le moindre doute et nous devons offrir toutes les informations », a-t-il assuré.

«Le vaccin a été développé très rapidement, mais la sécurité et l’efficacité n’ont pas été sacrifiées car aucune étape n’a été sautée. Cela a été un effort sans précédent », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé à quelle vitesse le vaccin contre le coronavirus a été formulé. Nous ne sommes toujours pas en mesure d’évaluer ce que cela signifie parce que nous y sommes depuis moins d’un an et qu’en moins de cette période, nous avons déjà plusieurs vaccins. La mobilisation des ressources a été énorme dans un exercice combiné entre la science et l’industrie. La science a découvert le vaccin et l’industrie l’a fabriqué », a-t-il réitéré.« Le processus de surveillance a été rationalisé sans sacrifier la sécurité », a-t-il ajouté.

Troisième vague

Le ministre a également évalué la possibilité de l’arrivée d’une troisième vague. “Les données de la troisième vague sont inquiétantes car il y a un changement de tendance car nous sommes issus de semaines de baisse des paramètres”, a-t-il avoué. «Cela a été interrompu la semaine dernière et a provoqué un changement de tendance qui trouve son origine dans l’assouplissement des mesures début décembre. Cela nous inquiète et ce que nous devons faire, c’est appliquer le cadre d’action que nous avons donné et toutes les communautés ont fait un bilan et, sur la base de nos indicateurs, ont appliqué l’éventail des actions de réponse », a-t-il ajouté, réitérant la nécessité de la période de Noël ne suppose pas un assouplissement des mesures de protection.