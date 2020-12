COVID-19 :

Le vaccin contre le coronavirus est déjà en Espagne. Les premières doses sont arrivées dans le pays vendredi et ont été transférées à la caserne de la Garde civile de Lerma, à Burgos. Ils y ont passé la nuit jusqu’à ce samedi matin, ils ont été transférés dans un centre logistique Pfizer à Guadalajara.

C’est précisément pourquoi les premières doses à administrer demain dimanche sont en la ville de Guadalajara elle-même. Plus précisément, ce sera à la résidence Los Olmos pour un résident âgé et un travailleur. Le moment sera enregistré à partir de 8h30 du matin.

Le vaccin a pu entrer en Espagne après que l’Agence européenne des médicaments a approuvé son utilisation cette semaine. Les premières doses ont franchi la frontière ce samedi. Le camion, pas trop lourd et escorté par la garde civile, il entra en Espagne de Puurs (Belgique) et se rendit au siège de l’Institut armé de Lerma.

Tôt ce samedi, le véhicule a de nouveau transporté les doses vers un centre logistique de la société pharmaceutique américaine à Guadalajara, d’où il est prévu qu’elles soient à leur tour. distribué à toutes les communautés autonomes. Le nombre variera en fonction de la population de chaque autonomie.

Ce camion est le premier à arriver en Espagne avec les premières doses, mais beaucoup d’autres arriveront. Et c’est que l’accord auquel notre pays est parvenu est recevoir 4,5 millions de vaccins au total, qui sera distribué tous les lundis – ce 28 également – pendant 12 semaines.

Les doses seront distribuées aux communautés autonomes afin qu’elles puissent commencer par le calendrier de vaccination. Le premier groupe à recevoir les doses est le les personnes âgées dans les maisons de retraite, les travailleurs de la même, et les personnes et les travailleurs qui vivent dans les centres de dépendance.

Presque aucune communauté n’a révélé où elle conserverait les vaccins, bien qu’il y ait quelques exceptions comme l’Aragon. L’endroit où ils sont stockés est l’un des plus grands secrets gardés, et il doit être hautement protégé contre d’éventuels pillages.

Le gouvernement, représenté par le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé, n’a pas révélé où les doses seront stockées et ils n’ont pas voulu donner des détails à ce sujet, ni sur le transport ou l’entrepôt. La seule chose que l’on sait, c’est que les doses seront contrôlées par la police nationale et la garde civile, avec la coopération également de l’Ertzaintza, des Mossos d’Esquadra et de la police forale de Navarre.

Il dispositif de sécurité Il a été conçu pour garantir non seulement la sécurité physique mais aussi virtuelle afin qu’aucun centre de stockage ne puisse subir une cyberattaque, c’est pourquoi le Bureau de Coordination Cybernétique (OCC), le Conseil National de la Cybersécurité (CCN) participent également au plan et l’Institut national de cybersécurité d’Espagne (Incibe).

L’un des problèmes du vaccin Pfizer, le premier à être administré en Espagne, est son stockage. Et est-ce que doit être maintenu à -70 degrés. Bien entendu, une solution a déjà été trouvée: la société pharmaceutique a développé des plans et des outils logistiques pour assurer un transport, un stockage et un contrôle continus de la température des vaccins.

L’emballage et le stockage ont été adaptés à la variété des endroits où vous pensez les vaccinations seront effectuéesDans le même temps, il a conçu des conteneurs spécifiques à température contrôlée qui utilisent de la glace sèche pour maintenir les conditions de stockage recommandées de -70 ° C jusqu’à 10 jours (non ouverts).

L’Espagne entame son plan de vaccination ce dimanche, mais ce n’est pas le seul pays à le faire. La Union européenne dans son ensemble Cela commence aussi demain puisqu’il s’agissait d’un pacte entre tous les pays. Une stratégie coordonnée et convenue entre les États membres après l’acquisition conjointe de vaccins contre le virus.

Les premiers vaccins seront administrés à quatre groupes de population dans cet ordre, bien que le ministre de la Santé lui-même ait déjà reconnu qu’il ne pense pas qu’ils suffisent: les résidents et le personnel sanitaire et social des résidences pour personnes âgées et handicapées; personnel de santé de première ligne; autres personnels de santé et de santé sociale et grandes personnes à charge non institutionnalisées.

Lundi, un total d’une moyenne de 350000 doses aux communautés autonomes sur une base hebdomadaire. Dans les 12 prochaines semaines, l’Espagne recevra 4 591 275 doses de ce vaccin de Pfizer avec lesquelles il sera possible de vacciner 2 295 638 personnes, ce qui couvrirait la première étape de la stratégie de vaccination contre Covid-19 en Espagne.