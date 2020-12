COVID-19 :

(CNN espagnol) – Le vaccin contre le coronavirus est déjà appliqué au Royaume-Uni. L’un des doutes qui se posent à propos du vaccin est de savoir si une personne qui reçoit la dose pourrait encore être contagieuse par le coronavirus.

Selon le leader américain des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, cela pourrait être une possibilité, mais cela sortira avec le temps, une fois de plus, les gens recevront le vaccin.

Aujourd’hui, nous verrons quels objectifs l’application du vaccin contre le coronavirus chez une personne poursuit.

L’arrivée du vaccin contre le coronavirus

Il ne fait aucun doute que l’avènement des vaccins a jeté une lumière au bout du tunnel sur ce que signifie contrôler la pandémie.

Au moment de la rédaction de cet épisode, et en un temps record, il y a déjà deux vaccins prêts à être approuvés pour une qualité d’urgence aux États-Unis, et l’un d’entre eux est déjà appliqué au Royaume-Uni.

Sans aucun doute, les vaccins tant attendus seront des alliés exceptionnels pour le contrôle de la pandémie, mais il est également important de savoir qu’ils ne seront pas le seul élément, qui comme par magie, mettra fin à la pandémie.

Mais il reste plusieurs questions à résoudre concernant le fonctionnement des vaccins.

Des doutes sur le vaccin contre le coronavirus

Par exemple, en plus d’éviter que la personne vaccinée ne soit infectée par le nouveau coronavirus dans la grande majorité des cas (ce qui a déjà été démontré avec les vaccins Pfizer et Moderna), et de prévenir les maladies graves et les hospitalisations (ce qui Cela a également été démontré avec le vaccin de Moderna), est-il possible que les vaccins, même s’ils n’empêchent pas la personne d’acquérir le nouveau coronavirus, donnent lieu à une maladie plus bénigne qui permet à l’individu de continuer à infecter?

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, a répondu à cette question de cette façon:

Fauci: Le vaccin pourrait rendre difficile la propagation du covid-19 0:44

Puis en ajoutant: «ce que l’étude de phase 3 tente d’observer est une maladie clairement détectable ou visible, mais il ne peut être exclu qu’une personne développe une maladie avec presque aucun symptôme, mais avec une charge virale suffisante dans ses voies respiratoires et qu’elle puisse propagé”.

Il a terminé son entretien en disant: «il est possible que certaines personnes aient encore le virus dans leurs voies respiratoires, mais en raison de l’effet du vaccin, la quantité de virus est si faible qu’elle ne peut pas se propager.

En bref, nous apprenons toujours les secrets des vaccins, et c’est une question de temps et d’analyse des données qui sont collectées dans les études de phase 3, afin que nous puissions avoir plus de connaissances sur leur fonctionnement.

En attendant que les vaccins parviennent au centre de santé le plus proche de chez nous, il est important que nous continuions à faire tout notre possible pour prévenir les infections.

Gérer les cinq éléments qui déterminent le risque de contagion: l’espace dans lequel nous nous déplaçons, la proximité des personnes dans cet espace, le temps que nous passons dans cet espace et avec ces personnes, et si nous utilisons ou non un masque et nous nous lavons les mains ou pas, ils seront décisifs pour prévenir l’infection.

