(CNN espagnol) – Le Dr Elmer Huerta répond aux questions sur le vaccin contre le coronavirus: de ses effets à la façon de se porter volontaire.

Nous résolvons également les doutes sur les conséquences de la maladie et sur la façon dont les températures estivales élevées n’empêchent pas la propagation du coronavirus.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous allons répondre à quelques questions qui nous ont été posées sur notre compte Twitter @DrHuerta.

Des doutes sur le vaccin contre le coronavirus

JE ME PERMETTENT DE TROUVER VOTRE TEMPS POUR DEMANDER SI C’EST POSSIBLE DE M’OFFRE.

POUR LE VACCIN À APPLIQUER, J’AI 80 ANS EN DIRECT HYPERTENSIF CONTRÔLÉ AU CDMX ET MON SOUHAIT EST DE PARTICIPER POUR CE QUE J’AI REÇU DE LA VIE – francisco gonzalez (@ francisco071940) 11 novembre 2020

Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier pour votre altruisme, Francisco.

Je vous suggère de contacter certains des studios par le biais de votre médecin généraliste pour qu’ils vous évaluent et déterminent si vous pouvez être candidat.

@drhuerta bonjour, salutations Les volontaires qui participent aux vaccins savent-ils s’ils ont reçu un placebo ou le vaccin? – Iván Ramos (@IvanSucre) 10 novembre 2020

Excellente question, Ivan.

Comme nous l’avons expliqué dans les épisodes des 19 et 20 août, ni les volontaires ni les médecins ne savent s’ils appliquent un vaccin ou le placebo.

C’est ce qu’on appelle une étude en double aveugle, et c’est l’une des caractéristiques qui garantissent que les résultats de l’étude ont une validité scientifique.

@drhuerta Quel est l’effet du vaccin Covid 19 chez les personnes immunodéprimées? – Carmen (@lindawalicarmen) 9 novembre 2020

Excellente question Carmen.

La décision de vacciner une personne immunodéprimée doit toujours être prise en coordination avec le médecin traitant.

En général, les vaccins préparés avec des virus actifs représentent un risque accru pour les patients immunodéprimés.

Par exemple, ceux contre l’herpès zoster ou le zona, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la fièvre jaune. Le vaccin contre la grippe nasale, appelé FluMist, contient également des virus actifs.

@drhuerta Dr. Bonjour. Je viens d’Argentine et ici, il y a des centres testant les vaccins Pfizer et Jensen. Je suis diabétique de type 2, j’ai des stents et j’ai 69 ans. Rien de plus. Dois-je m’inscrire en tant que bénévole? Merci – JUAN CARLOS CARAMÉS FERRO (@CaramesJuan) 9 novembre 2020

Félicitations et merci beaucoup de vouloir être bénévole dans les études de phase 3 du vaccin contre le covid-19, Juan Carlos.

Je pense que vous devriez demander aux coordinateurs de ces études et être évalué.

Ils décideront si vous êtes un bon candidat.

@drhuerta Si je suis volontaire pour l’un des vaccins et qu’un autre vaccin arrive définitivement et que je le fais appliquer … quelle est l’étude du premier? – Carlos Franco (@cafrancov) 8 novembre 2020

Très bonne question Carlos, je vous conseillerais, le moment venu, de consulter les coordinateurs de l’étude pour laquelle vous vous portez volontaire.

Il existe différents types de vaccins et ils pourront peut-être vous conseiller.

@drhuerta une fois vacciné avec un vaccin efficace prouvé, si j’étais infecté, pourrais-je en infecter d’autres? – Enrique Ibarra (@ bazko1) 7 novembre 2020

Très bonne question Enrique.

Il me semble que vous pensez que lorsque vous recevez le vaccin, ils vous mettent un virus actif et donc vous pouvez infecter d’autres personnes.

Ce n’est pas le cas, aucun vaccin n’utilise un virus actif, susceptible d’être infecté.

Questions sur les autres vaccins

@drhuerta Bonjour Doc, pouvez-vous m’aider avec une question.

Si un bébé, un adulte ou une personne âgée de 6 ans et plus présente des symptômes ou est testé positif au COVID, pouvez-vous vous faire vacciner contre la grippe? Si oui, les symptômes pourraient-ils être aggravés?

Merci! – Adriana Yarenis Lira (@Adriana_Yarenis) 12 novembre 2020

Salut Adriana, très bonne question.

Oui, le vaccin contre la grippe ou la grippe peut être reçu par des personnes de tout âge, bien que les groupes à risque de complications de la grippe, et par conséquent, aient une plus grande indication pour recevoir le vaccin, soient ceux de plus de 55 ans et ceux 5 années.

@drhuerta Dr. bon après-midi. Ma voisine, qui a presque 65 ans, hypertendue et contrôlée, doute beaucoup de se faire vacciner contre la grippe et lui propose si la Clinique Pneumococcique aussi, est-ce important de les obtenir pour la première fois? Peuvent-ils / devraient-ils être assemblés? Vous avez peur de tomber malade. Merci. – STARNOON (@STARNOON) 8 novembre 2020

Excellente question Starnoon, bien sûr que oui, une personne de 65 ans devrait se faire vacciner contre la grippe et la pneumonie.

Et bien sûr, vous pouvez les assembler.

@drhuerta cher médecin une consultation. J’avais Guillaim Barre et pendant longtemps ils m’ont dit que je ne devais pas vacciner contre la grippe. Cette année je l’ai fait parce que j’ai beaucoup de risques parce que j’ai un DM de type 2. Pensez-vous qu’une fois que nous aurons un vaccin contre Covid, je pourrai me faire vacciner? Merci. 🤗 – À la dérive!! (@EL_PPPad) 8 novembre 2020

Excellente question à la dérive.

Je pense que vous pouvez vous faire vacciner, mais je vous prie de consulter votre médecin généraliste le moment venu, qui pourra vous donner des conseils plus personnalisés.

Autres doutes sur le coronavirus

Bonjour, il y a quelques jours je suis sorti positif au test de covid, mais je ne présente pas de symptômes, je ne sais pas si je devrais prendre un traitement, j’ai déjà parlé avec des médecins mais ils ne soignent pas les cas de covid ou à distance mais aujourd’hui je me suis rendu compte que mon nez se sent congestionné – Sagreromx (@ EstefanaSagrer1) 9 novembre 2020

Bonne question, Sagrero.

Les patients qui ont covid-19 et sont asymptomatiques n’ont besoin d’aucun traitement.

C’est parce que le virus n’a pas de traitement spécifique.

@drhuerta qu’il a été prouvé qu’il peut servir de médicament contre les conséquences du virus Corona telles que la fatigue ou la fatigue. Merci – Rossy Acosta (@RossAcostat) 8 novembre 2020

Bonjour Rossy, comme nous l’avons dit dans l’épisode du 3 septembre, les traitements des séquelles de covid-19 ne sont que symptomatiques et doivent être effectués par le médecin de famille en coordination avec des spécialistes.

Le plus important est une surveillance attentive.

Bonsoir

Une consultation dans certains pays d’Amérique du Sud la température est supérieure à 30 g Celsius, atteignant 37 à 38 g Celsius, et elle affecte le coronavirus et sa survie dans l’environnement réduit les infections. – Enrique susano p. (@ EnriqueASusano3) 8 novembre 2020

Très bonne question Enrique.

L’une des choses que nous avons apprises de ce virus est que les températures environnementales n’influencent pas sa propagation.

Pour preuve, les États-Unis ont enregistré près de 200 000 décès dus à Covid-19 au printemps et en été.

Nous devons prendre soin de nous toute l’année.

Vous avez des questions sur le coronavirus?

