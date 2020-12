COVID-19 :

. – Novavax a annoncé lundi le début de l’essai de phase 3 de son vaccin contre le covid-19 aux États-Unis et au Mexique. C’est la cinquième entreprise à lancer un essai à grande échelle d’un vaccin contre le coronavirus aux États-Unis.

L’essai du vaccin candidat, connu sous le nom de NVX-CoV2373, évaluera l’innocuité, l’efficacité et la réponse immunitaire chez jusqu’à 30 000 personnes âgées de 18 ans et plus. Il est basé sur des études de phase 1/2 qui ont montré que le vaccin avait déclenché une réponse immunitaire et semblait sûr.

L’essai examine si le vaccin prévient les symptômes du Covid-19, à la fois modérés et sévères. Tous les participants seront suivis pendant 24 mois après la deuxième injection.

Deux tiers des participants recevront au hasard deux injections du vaccin administrées à 21 jours d’intervalle, le tiers restant recevra un placebo. Les sites de test se trouvent dans des endroits qui ont actuellement des taux de transmission élevés “pour accélérer l’arriéré de cas positifs qui pourraient montrer leur efficacité”, indique le communiqué.

Novavax affirme que son objectif est qu’au moins 25% de la population étudiée ait 65 ans ou plus, au moins 15% soit noir, au moins 10 à 20% latino et 1 à 2% indigène. Les Américains.

«Avec la pandémie de COVID-19 dans le monde, cet essai est une étape cruciale dans la construction du portefeuille mondial de vaccins sûrs et efficaces pour protéger la population mondiale», a déclaré Stanley C. Erck, président et PDG de Novavax, dans un communiqué de presse.

Le test est financé à hauteur de 1,6 milliard de dollars provenant de l’opération Warp Speed.

Novavax mène également actuellement une étude clinique de phase 3 au Royaume-Uni, un essai de phase 2b en Afrique du Sud et une phase de suivi 1/2 aux États-Unis et en Australie, avec des données attendues au début du premier trimestre. de 2021.

Deux vaccins, de Pfizer / BioNTech et Moderna, ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis. Tous deux ont commencé des essais de phase 3 aux États-Unis en juillet et ont recruté plus de 30 000 participants. .

Les deux sont des vaccins à deux doses et se sont révélés efficaces à 95% et 94,1%, respectivement.

AstraZeneca a commencé l’essai américain de phase 3 de son vaccin contre le coronavirus en septembre. Johnson & Johnson, qui teste des vaccins à dose unique, s’attend à des résultats d’efficacité de son essai de phase 3 en janvier ou février.