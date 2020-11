COVID-19 :

Au milieu de la deuxième vague de Covid-19, les sociétés pharmaceutiques Pfizer et Moderna sont aux avant-postes dans la course à l’obtention d’un vaccin efficace contre le virus. Pfizer a annoncé que son vaccin était efficace à 90%, et Moderna a annoncé dans un communiqué que son vaccin était efficace à 94,5%. Les deux utilisent une technologie appelée «ARN messager», et ce qu’ils font, c’est «entraîner» le système immunitaire à stimuler les cellules «T» (qui augmentent les défenses) et à produire des anticorps. À l’heure actuelle, l’une des questions que tout le monde se pose est de savoir si le le vaccin contre le coronavirus sera obligatoire en Espagne.

La vaccination est volontaire

Sauf dans des situations exceptionnelles, en Espagne, la vaccination n’est pas obligatoire, mais volontaire. Par conséquent, dans des conditions normales les autorités ne forcent personne à se faire vacciner.

Maintenant le Comité consultatif des vaccins de l’Association espagnole de pédiatrie (CAV-AEP) explique qu’une pandémie peut être considérée comme une situation exceptionnelle dans laquelle les pouvoirs publics pourraient imposer une vaccination obligatoire. Il existe des lois qui établissent le caractère obligatoire de la vaccination

D’une part, le Loi organique 4/1981, du 1er juin, des états d’alerte, d’exception et de siège. C’est une règle générale que l’article 12 dispose que les autorités compétentes peuvent adopter des mesures pour lutter contre les maladies infectieuses.

Et, d’autre part, le Loi sur les bases sanitaires nationales de 1944 et loi organique 3/1986. Tous deux soulignent que l’administration publique peut rendre la vaccination obligatoire en cas de problème de santé publique, même si pour cela elle doit disposer d’une autorisation judiciaire.

«Les autorités sanitaires compétentes peuvent adopter des mesures de reconnaissance, de traitement, d’hospitalisation ou de contrôle lorsque des indications rationnelles sont appréciées permettant de supposer l’existence d’un danger pour la santé de la population en raison de la situation sanitaire spécifique d’une personne ou d’un groupe de personnes ou par le les conditions sanitaires dans lesquelles une activité est exercée ».

Le vaccin contre le coronavirus sera-t-il donc obligatoire? Les professionnels de la santé Ils considèrent que déclarer le vaccin obligatoire n’est pas la plus appropriée pour le moment car les effets seraient contre-productifs. Ils espèrent atteindre une couverture vaccinale très élevée parmi la population sans avoir à respecter l’obligation.

Fernando Simón espère que “cela ne doit pas être obligatoire”

le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simón, est entré en direct sur le programme TVE1 «Las choses claires». Il a expliqué que l’Espagne possède l’un des meilleurs systèmes de vaccination au monde, il espère donc que le vaccin contre le coronavirus “n’a pas à être obligatoire”.

Il a également parlé des procédures que les citoyens devront suivre pour se faire vacciner. Les entreprises qui fabriquent des vaccins COVID ont une capacité limitée, donc toutes les avancées se feront progressivement. Fernando Simón que des négociations avec les entreprises pharmaceutiques sont menées au niveau européen, de telle sorte que lorsqu’une entreprise obtient un nouveau produit, tous les pays membres de la Union européenne, ils le distribuent proportionnellement.