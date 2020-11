COVID-19 :

(CNN espagnol) – Au Salvador, le vaccin contre le coronavirus pourrait être appliqué dès le premier trimestre 2021 à titre gratuit, universel mais volontaire, comme l’a expliqué le président Nayib Bukele mercredi soir.

Le président a déclaré que le laboratoire AstraZeneca, qui développe le vaccin avec l’Université d’Oxford, fournira un lot de deux millions de doses.

Bukele a déclaré sur une chaîne nationale de radio et de télévision que par accord dans le contrat, il ne pouvait pas révéler le prix, mais a souligné qu’il était “cinq fois inférieur” grâce au fait qu’il l’a négocié depuis juin.

Les autorités estiment qu’au premier trimestre 2021, elles pourraient recevoir les premières doses.

Bukele dit que le personnel de première ligne sera la priorité pour les vaccins

“Nous allons donner la priorité au personnel de première ligne”, a déclaré Bukele. Le personnel médical, la police et les militaires seraient les premiers à recevoir le vaccin et plus tard, il sera appliqué par des groupes à risque, tels que les plus de 50 ans et les personnes atteintes de maladies chroniques, car de cette manière «nous pouvons réduire 99% des décès», comme il l’a expliqué. le chef de l’Etat.

Les enfants et les femmes enceintes ne seraient pas vaccinés, car cela est contre-indiqué, a expliqué le gouvernement dans un communiqué.

Bukele a également demandé à la population de continuer à appliquer des mesures d’hygiène et de distanciation sociale pour éviter la contagion, pendant l’arrivée des vaccins. “C’est une lumière au bout du tunnel”, a estimé le président. En outre, il a révélé que le pays avait un accord pour acquérir trois autres types de vaccins, bien qu’il ait précisé que les gens ne pourront pas choisir lequel appliquer.

À un moment de son discours, le président a déclaré: «Si vous voulez, vous pouvez attendre et ne pas le mettre. Nous allons utiliser les vaccins qui arrivent ».

Selon le gouvernement, dans les prochains jours, il publiera plus de détails sur les autres laboratoires avec lesquels il existe des accords pour fournir le vaccin contre le covid-19.

Jusqu’au 23 novembre, El Salvador signale 37 884 cas confirmés de coronavirus et 1 086 décès dus à des causes associées au virus.