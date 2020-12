COVID-19 :

. – Comment le vaccin covid-19 peut-il être sûr s’il est produit, testé et homologué en un temps record? Comment pouvons-nous faire confiance à quelque chose approuvé par cette administration?

Les vaccins attirent particulièrement les mythes et les rumeurs, et les vaccins contre les coronavirus semblent être des aimants pour la fiction.

Voici quelques-uns des mythes les plus courants:

Les vaccins contre le covid-19 sont sortis très rapidement. Nous ne pouvons pas savoir s’ils sont en sécurité.

Il est vrai que les vaccins qui sont fabriqués contre le coronavirus ont été créés en un temps record. Mais ce n’est pas parce qu’ils se sont précipités. C’est par une préparation minutieuse. La technologie derrière les vaccins Pfizer et Moderna, les deux premiers à passer par le processus réglementaire américain, est en cours depuis plus d’une décennie et a été conçue précisément pour une situation de pandémie.

Cette technologie «plug-and-play» n’a besoin que du code génétique d’un nouveau virus, et elle est devenue disponible quelques jours après que le nouveau coronavirus a été identifié et isolé.

Les vaccins prennent souvent du temps à se développer car, contrairement à la croyance populaire, ils ne génèrent pas de gros bénéfices pour les sociétés pharmaceutiques, de sorte que la production n’augmente pas à moins qu’il n’y ait un marché garanti. Dans ce cas, le gouvernement des États-Unis a payé des milliards à l’avance pour que les entreprises se sentent confiantes pour aller de l’avant et fabriquer des vaccins en même temps qu’elles ont commencé le processus d’essais cliniques de plusieurs mois.

Ces tests ont été réalisés rapidement en raison de la pandémie elle-même. Tant de gens étaient infectés à travers le pays qu’il n’a pas fallu longtemps pour savoir si le vaccin pouvait protéger les gens contre l’infection. De plus, les hôpitaux et les laboratoires universitaires qui ont effectué les tests ont accéléré leurs propres processus, distribuant des documents quotidiennement, par exemple, plutôt que d’attendre des semaines pour les classer par lots. Et des scientifiques de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis qui ont examiné les données ont travaillé sept jours sur sept pour examiner les informations, rejetant tout le reste pour accélérer leurs décisions.

Les entreprises elles-mêmes sont soumises à des experts externes appelés Security and Data Monitoring Boards pendant que les tests sont en cours.

Enfin, l’examen a été soumis à des regards extérieurs. La FDA a soumis toutes les données au Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes, un groupe d’experts essentiellement non gouvernemental et non industriel qui a examiné les données. Ils ont voté à une écrasante majorité que les vaccins Pfizer / BioNtech et Moderna sont aussi efficaces et sûrs que le prétendent les entreprises qui les ont fabriqués.

Quiconque le souhaite peut voir les données. Ils sont publiés en ligne et ont été publiés dans le New England Journal of Medicine pour toute revue et critique d’experts.

Les personnes allergiques ne peuvent pas être vaccinées

Il est vrai que les personnes allergiques à des ingrédients spécifiques de ces vaccins ne devraient pas en recevoir. Mais c’est une liste assez courte et elle pourrait inclure des ingrédients comme le polyéthylène glycol.

Les vaccins antigrippaux périmés sont cultivés dans des œufs et certaines personnes allergiques aux œufs ont été mises en garde contre certaines formulations de vaccins contre la grippe, mais même les vaccins contre la grippe ont été reformulés ces dernières années et beaucoup n’en contiennent pas. des œufs. Les vaccins contre le coronavirus ne sont pas fabriqués à partir d’œufs. Ils ne contiennent pas non plus de conservateurs qui peuvent déclencher des allergies.

“Honnêtement, l’anaphylaxie et d’autres réactions allergiques graves sont considérées comme un risque potentiel avec chaque vaccin homologué”, a déclaré le Dr Elissa Malkin, professeur adjoint de recherche en médecine à l’Université George Washington et co-chercheur de l’essai clinique du vaccin Moderna. en GW.

«Il n’est pas surprenant qu’au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner, des réactions allergiques apparaissent. Nous espérons qu’ils sont rares et rares », a déclaré Malkin à CNN.

Aucune réaction allergique n’a été observée lors des essais cliniques des vaccins Moderna et Pfizer, qui ont impliqué un peu moins de 80 000 personnes. Cependant, comme ils sont déployés sur des millions de personnes, on en verra probablement davantage.

Un travailleur de la santé qui a souffert d’une réaction allergique à Fairbanks, en Alaska, a publié vendredi un communiqué disant qu’il se ferait vacciner à nouveau. “L’anaphylaxie est un effet secondaire potentiel rare mais attendu qui peut être traité et qui n’a pas d’implications à long terme sur la santé comme le COVID”, a-t-il noté.

“J’obtiendrais le vaccin et je le recommanderais à n’importe qui, malgré ma réaction”, a-t-il ajouté.

“J’ai vu de mes propres yeux la souffrance et la mort des patients COVID et ma réaction indésirable au vaccin est pâle en comparaison de ce que l’infection COVID peut faire aux gens.”

Le vaccin changera définitivement votre ADN

Cette rumeur peut avoir commencé parce que les vaccins Pfizer et Moderna utilisent du matériel génétique. Mais ils ne changent pas l’ADN. Ils utilisent de l’ARN, qui ne reste pas dans le corps.

L’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, le Dr Tom Frieden, a proposé cette analogie:

«Un vaccin à ARNm ne contient pas réellement le virus lui-même. Considérez-le comme un e-mail envoyé à votre système immunitaire qui montre à quoi ressemble le virus, des instructions pour le supprimer, puis – comme un message Snapchat – disparaît. Une technologie incroyable », a tweeté Frieden.

Le vaccin est plus dangereux que le covid-19

Le Dr Megan Ranney de la salle d’urgence de l’Université Brown a pris la relève. Il a noté qu’au moins 1% des personnes qui contractent le coronavirus en meurent. «Un autre 10 à 20% sont hospitalisés. Un autre 30% ou plus ont des symptômes durables. Le vaccin est beaucoup plus sûr, avec seulement des effets secondaires temporaires mineurs », a déclaré Ranney sur Twitter.

Dans les essais de vaccins Pfizer et Moderna, aucun effet secondaire inquiétant n’a été observé. Covid-19 a tué plus de 313 000 Américains et plus de 1,67 million de personnes dans le monde, selon l’Université Johns Hopkins.

Le coronavirus n’est qu’un mythe

Si c’est une conspiration, c’est bien. Des dizaines de milliers de médecins et d’infirmières à travers le monde doivent être complices de ce mensonge. Chaque gouvernement, les Nations Unies, l’Organisation mondiale de la santé, le CDC et de nombreuses autres organisations doivent y participer.

Les organisations médiatiques, grandes et petites, doivent participer à cette conspiration et les utilisateurs des réseaux sociaux du monde entier doivent également décider de mentir en publiant des images de leur propre souffrance et de celle de leurs proches qui ont souffert de ce virus et ont été est mort pour lui.