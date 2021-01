COVID-19 :

Les nouvelles souches surgi dans Royaume-Uni, Brésil et Afrique du Sud Ils ont déclenché des alarmes dans le monde entier en raison du fait qu’ils sont plus contagieux et de la question de savoir si les vaccins développés jusqu’à présent seront aussi efficaces. Cependant, Pfizer et BioNTech ils ont fait la lumière sur la question. Les derniers essais cliniques menés à votre vaccin Ils ont révélé que ce pourrait être efficace contre la souche britannique, comme l’a avancé le Financial Times.

Connu comme B117, la variante identifiée en Angleterre en octobre 2020 à partir d’un échantillon collecté en septembre a 10 mutations distinctives. Pour voir si le vaccin était efficace pour le combattre, les chercheurs ont exposé le échantillons de sang de 16 participants vacciné avec un virus synthétique appelé pseudovirus, qui a été conçu pour avoir les mêmes protéines que B117. Les anticorps dans le sang de volontaires ayant reçu la dose du vaccin à base d’ARNm à base de BNT162b2 neutralisé ce pseudovirus aussi efficacement que la version précédente du coronavirus pour lequel le vaccin a été initialement conçu.

«Les sérums immuns avaient des titres neutralisants équivalents aux deux variantes. Ces données, ainsi que les immunité combinée impliquant des effecteurs humoraux et cellulaires induits par ce vaccin, B.1.1.7 La lignée n’échappe probablement pas à la protection médiée par BNT162b2», Précisez les auteurs de l’étude dans un document publié qui est toujours en attente d’examen.

Les variantes qui concernent le plus

Moins optimistes sont les prévisions concernant l’efficacité du vaccin contre souche 501Y.V2, qui génère une seconde vague sérieuse Afrique du Sud. Un groupe d’experts a averti que le médicament pourrait être moins efficace contre elle car elle a un mutation supplémentaire dans un élément clé de la protéine de pointe que le virus utilise pour pénétrer dans les cellules humaines.

Salim Abdool Karim, conseiller principal du gouvernement sud-africain sur le COVID-19, a expliqué lundi dernier lors d’une réunion scientifique par visioconférence que la capacité de la nouvelle mutation (501Y.V2) à se lier plus fortement aux cellules humaines est due au fait que “Le virus et la protéine de pointe tournent maintenant d’environ 20 degrés”, ce que lui permet «d’adhérer plus profondément au site de liaison». Il a également révélé que «les données actuelles suggèrent que ce viruse se propage 50% plus vite“, même si il n’y a aucune preuve qu’il provoque une infection plus grave.

Au lieu de cela, Ravi Gupta, professeur à l’Université de Cambridge, a averti dimanche à l’. que la mutation E484K “est la plus inquiétante de toutes” concernant son impact sur la réponse immunitaire car le corps reconnaît moins le virus et diminue sa neutralisation par des anticorps. Cette mutation “pourrait aider le virus à contourner la protection immunitaire acquise par une infection antérieure ou par vaccination”, prévient le Dr François Balloux, de l’University College London au Science Media Center.