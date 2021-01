COVID-19 :

(CNN espagnol) – Le Dr Huerta répond cette semaine aux questions du public sur les conséquences du coronavirus, y compris la perte d’odorat et la toux.

Aussi, qui est le médecin spécialiste qui devrait surveiller la maladie, plus de questions sur le vaccin et les formes d’infection.

Questions sur la propagation du coronavirus

@drhuerta Une personne qui a été infectée par le COVID, pendant combien de semaines continuera-t-elle à donner un résultat positif au test PCR? – Luis Eduardo Giraldo (@giraldoluis) 14 janvier 2021

Salut Luis. Une étude britannique a révélé que 89% des tests PCR étaient positifs dans les 4 premiers jours après l’apparition des symptômes, diminuant à 54% les jours 10 à 14. Chez certains patients, le virus pouvait encore être détecté à tous les 46 jours.

@drhuerta Docteur, Les personnes qui ont vaincu Covid19 peuvent-elles être porteuses ou émettrices du virus? 🤔 – Miguel García Ledesma (@miguelgarcialed) 11 janvier 2021

Bonne question Miguel. Jusqu’à présent, on sait qu’une personne qui surmonte la maladie élimine le virus de son corps. Autrement dit, il n’a pas été démontré qu’il causait une infection persistante ou chronique, par conséquent, il est impossible qu’il soit contagieux.

Cela ne signifie pas, comme nous l’avons décrit dans l’épisode du 25 août, que la personne ne peut pas être réinfectée avec un virus différent.

Questions sur le vaccin contre le coronavirus

@drhuerta Je vous demande si vous pouvez appliquer l’un des vaccins covid à un patient positif ou devriez-vous attendre qu’il guérisse? – ONASIS DRABOS MONREA (@ ONASIS7) 13 janvier 2021

Excellente question Onasis. Étant donné que le vaccin ne traite pas mais prévient plutôt la maladie, le vaccin ne doit pas être administré à une personne qui a une infection active. Cependant, il est arrivé que le vaccin ait été appliqué à une personne sans savoir qu’elle était infectée, ce qui a développé la maladie plus tard.

Salutations … J’ai des doutes sur les jours du vaccin, doit-il être exactement 28 jours après la vaccination? Dans mon cas, ils ont administré la dose moderne, la première dose était le lundi 4 janvier et la seconde dit que c’était le 2 février. Ceci est correct? Je vous remercie – wilmaliz (@ wilmaliz80) 13 janvier 2021

Bonjour Wilmaliz. Bien qu’il soit recommandé que la deuxième dose du vaccin soit administrée le 21e ou 28e jour après la première, ce n’est pas absolument strict. Une plage d’un ou deux jours peut être donnée pour des raisons de calendrier.

@drhuerta alors s’il y aura un vaccin pour les enfants non scolarisés en 2021? – condecc @ gmail (@ condeccgmail1) 14 janvier 2021

Excellente question Count. On ne sait pas encore si nous aurons un vaccin pour enfants en 2021, mais comme il existe déjà plusieurs laboratoires menant des essais cliniques chez des enfants jusqu’à 12 ans, il est possible que nous en ayons un cette année. Pour les plus jeunes enfants, il faut attendre que les études soient terminées.

Questions sur les études vaccinales de phase 3

Bonjour Dr Huerta, je voudrais savoir après les tests qui ont eu lieu dans plusieurs pays du vaccin CanSino, ce qui s’est passé avec les tests de phase III et quelle est la réponse immunitaire pour les personnes de plus de 60 et 70 ans, puisque je compte avec des parents de cet âge – orgoloth2012 (@ orgoloth20121) 13 janvier 2021

Salut Orgoloth, comme nous l’avons expliqué dans l’épisode du 13 janvier, CanSino a publié les résultats de ses études de phase 1 et de phase 2, mais les études de phase 3 réalisées au Pakistan, en Russie, au Mexique et au Chili n’ont pas encore été publiées.

@drhuerta, savez-vous quelque chose sur le candidat vaccin de Curevac? Ils font leurs essais de phase 2 à Lima et je veux voir si je m’encouragerais à me porter volontaire. Je vous remercie! – Sebastián Arenas (@ saac90) 12 janvier 2021

Salut Sebastian. CureVac est un laboratoire allemand qui a développé un candidat vaccin utilisant la même technologie d’ARN messager de Moderna et Pfizer. Je vous recommande de parler aux coordinateurs de l’étude afin qu’ils puissent vous donner plus de détails.

@drhuerta Docteur, quels vaccins chinois ont présenté leurs résultats des phases cliniques? Les résultats ont-ils été examinés et approuvés par vos pairs? – Silvia Tely (@SilvyEcuador) 12 janvier 2021

Bonjour Silvia. Lors de l’épisode du 13 janvier, vous pourrez entendre un examen complet des études des trois meilleurs laboratoires chinois Sinopharm, CanSino et Sinovac. J’apprécierais vraiment que vous l’écoutiez s’il vous plaît.

Questions sur les symptômes et les conséquences du coronavirus

@drhuerta, quel est le professionnel médical ou spécialiste idéal à consulter pour être traité de manière idéale en cas de maladie covid? C’est-à-dire un pneumologue, un médecin généraliste, un oto-rhino-laryngologiste? – M. brightside (@hugo_lerma) 13 janvier 2021

Excellente question. Compte tenu de la fréquence de la maladie et du fait que plus de 90% des cas se rétablissent à domicile, le médecin de médecine interne ou de famille peut s’occuper du cas et demander au patient d’utiliser l’oxymètre de pouls et de détecter la complication. poumon précoce, pour ordonner une hospitalisation, si nécessaire.

@drhuerta m’a donné du covid depuis juin et aujourd’hui je ne récupère toujours pas mon odeur, avez-vous des recommandations ou des médicaments à suivre? – Coquette (@lizz_negrete) 12 janvier 2021

Bonjour Coquette. Comme nous l’avons décrit dans l’épisode du 12 janvier, 95% des personnes ont retrouvé leur odorat dans les 6 mois suivant sa perte. Cela signifie que pour 5% des patients, cela prend plus de temps. Je pense que c’est une question d’attente, mais je vous recommande de le faire sous la supervision d’un neurologue.

@drhuerta Après 15 ans de diagnostic, la toux persiste et il n’y a pas d’autres symptômes, puis-je infecter d’autres personnes avec la toux? Dois-je garder le confinement jusqu’à ce que la toux soit partie? – Carmen Garcia (@gaviotada) 12 janvier 2021

Salut Carmen. Je suis vraiment désolé que vous ayez toujours des symptômes résiduels de l’infection. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC), une personne est contagieuse dès le premier jour de l’apparition des symptômes jusqu’au jour 10, tant que la maladie n’a pas nécessité d’hospitalisation.

@drhuerta doctor J’ai lu un article de vous sur la perte d’odeur, et j’ai une question à laquelle je voudrais répondre, est-ce que la perte d’odeur est totale ou partielle? C’est-à-dire qu’une personne infectée par le covid peut avoir une légère perte d’odeur? – Edgar Garriga Acosta (@GarrigaEdgar) 12 janvier 2021

Excellente question Edgar. L’intensité de la perte d’odeur varie d’une personne à l’autre. Dans certains, il est totalement total, dans d’autres, il est partiel. De plus, certains ont les soi-disant dysosmies, dans lesquelles ils perçoivent des odeurs inexistantes, comme le caoutchouc brûlé, par exemple.

@drhuerta J’ai réalisé que dans Ma ville, beaucoup de jeunes souffraient de ce symptôme, et j’ai retrouvé mon odeur après deux ou trois semaines, mais l’odeur telle que je l’avais avant ne l’est plus et ma question est que si avec elle le temps va récupérer plus? 🥺 – Lorena Santi (@ LorenaSanti10) 13 janvier 2021

Salut Lorena. Comme nous l’avons décrit dans l’épisode du 12 janvier, le rétablissement complet peut prendre jusqu’à 6 mois ou plus.

Questions sur l’ivermectine et l’hydroxychloroquine

@drhuerta Docteur si je suis positif pour COVID, vous pouvez prendre de l’ivermectine – Monica (@ 15Nina02) 12 janvier 2021

Bonjour Monica. Comme nous l’avons décrit dans l’épisode du 14 janvier, il n’est pas prouvé scientifiquement que l’ivermectine puisse guérir la maladie ou l’empêcher de s’aggraver. Je vous recommande de parler à votre médecin généraliste.

@drhuerta Dr bon après-midi. Je suis une personne qui prend de l’hydroxychloroquine depuis 5 ans pour ma polyarthrite rhumatoïde. J’ai été diagnostiqué avec Covid le 4 janvier, avec des symptômes légers. Est-il possible que mon traitement ait contribué à ce que je souffre de cette légère? https://t.co/Ey8x5oVKus – L Payns (@Lupitapayns) 11 janvier 2021

Salut Payns. C’est une question sans réponse. Ce que je peux vous dire, c’est que plusieurs études n’ont pas réussi à montrer que l’hydroxychloroquine peut prévenir la maladie ou l’empêcher de s’aggraver.

