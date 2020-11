COVID-19 : Photo de l’Université d’Oxford

L’Université d’Oxford a déclaré qu’il existe “de nombreux cas” d’infections dans la phase III de ses essais cliniques au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud.

Andrew Pollar, enquêteur en chef de l’étude de la vaccin contre COVID-19[feminine de la L’université d’Oxford et le pharmaceutique AstraZeneca, informés qu’ils effectueront une analyse initiale des données à propos de sa dernière phase de essais cliniques de l’antidote après leur révélation 53 infections dans les bénévoles.

Pollard a affirmé qu’il y a “De nombreux cas” d’infections en phase 3 de ses essais cliniques au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud.

Aussi vos premiers résultats de vos vaccins COVID-19, Pfizer–BioNTech Oui Moderne rapporté plus de 90 infections parmi les volontaires.

Aujourd’hui, il a été annoncé que le Deuxième étape de tests cliniques du vaccin COVID-19 développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca montre qu’il est sans danger chez les personnes âgées en bonne santé et déclenche une réponse immunitaire, rapporte jeudi la revue médicale The Lancet.

Les “résultats préliminaires prometteurs” indiquent que ce vaccin contre le virus SRAS-CoV-2 il offre «des résultats de sécurité et d’immunogénicité similaires chez les personnes âgées en bonne santé que chez les personnes âgées de 18 à 55 ans».

Selon The Lancet, Phase 2 nous permet de conclure que l’antidote provoque «peu d’effets secondaires» et «induit une réponse immunitaire dans les deux parties du système immunitaire dans tous les groupes d’âge avec à la fois une dose faible et standard».

Avec des informations de . et de l’.