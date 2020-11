COVID-19 :

Le vaccin COVID-19 arrive. Ces dernières semaines, des nouvelles encourageantes sont arrivées concernant les différents candidats en cours de création. Ce lundi, AstraZeneca a annoncé que les résultats préliminaires de la phase 3 des essais cliniques de son médicament, développés en collaboration avec le L’université d’Oxford, ont montré un 70% d’efficacité moyenne après avoir infecté 131 participants.

Cette moyenne est le résultat de deux schémas posologiques différents. Dans un communiqué, la société pharmaceutique explique que son vaccin, baptisé AZD1222, a montré une 90% d’efficacité dans un groupe d’étude, lors de l’administration de “demi-dose, suivie d’une dose complète avec un intervalle d’au moins un mois », et un 62% dans la seconde, “Lorsqu’il est administré comme deux doses complètes avec au moins un mois de différence ».

«Les résultats montrent que nous avons un vaccin efficace qui sauvera de nombreuses vies. Nous avons constaté que l’un de nos dosages peut être efficace à environ 90% et que si ce schéma posologique est utilisé, davantage de personnes peuvent être vaccinées avec l’approvisionnement prévu en vaccins », déclare le professeur Andrew Pollard, chercheur principal de l’essai.

A prouvé sa sécurité

De même, le vaccin est assez sûr, car “non aucune hospitalisation ou cas grave n’a été signalé de la maladie chez les participants qui ont reçu le traitement ». “La efficacité et sécurité de ce vaccin confirment qu’il sera très efficace contre le COVID-19 et aura un impact immédiat sur cette urgence de santé publique. De plus, la simple chaîne d’approvisionnement du vaccin et notre engagement à but non lucratif pour un accès large, équitable et rapide signifie que sera abordable et disponible dans le monde entier, fournir des centaines de millions de doses avec approbation », déclare Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca.

Un autre des principaux avantages de ce vaccin est que peut être stocké, transporté et manipulé avec une réfrigération normale, entre 2 et 8 ºC, pendant au moins six mois.

L’analyse des résultats continue de pouvoir évaluer combien de temps dure la protection fournis par le vaccin. Pour l’instant, les données montrent qu’il offre protection des personnes de tous âges et cela induit un réponse robuste des anticorps et des cellules T, responsables de l’élimination des cellules infectées par le virus. En outre, Oxford affirme avoir des preuves que son vaccin sert non seulement à prévenir le développement de la maladie, mais peut également aider à prévenir la transmission du virus en réduisant les infections chez les personnes asymptomatiques.

Différences avec les vaccins Moderna et Pfizer

Contrairement aux vaccins Moderna et Pfizer, qui sont basés sur ARN messager, Oxford et AstraZeneca utilise un virus du rhume inactivé génétiquement modifié pour induire une réponse contre le SRAS-CoV-2. «Après la vaccination, la protéine de pointe de surface est produite, ce qui prépare le système immunitaire à attaquer le virus SARS-CoV-2 s’il infecte ultérieurement l’organisme», précise le laboratoire pharmaceutique.

À l’heure actuelle, le pourcentage d’efficacité des médicaments d’AstraZeneca est inférieur à 94,5% rapporté par Moderna et à 95% annoncés par Pfizer et BioNTech, bien qu’il ne s’agisse que de résultats préliminaires, le chiffre pourrait donc varier.