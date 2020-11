COVID-19 :

Le vaccin développé par le Université d’Oxford (Royaume-Uni) et la société AstraZeneca contre le SRAS-CoV-2, le virus qui génère le COVID-19, a montré des résultats d’innocuité et d’immunogénicité similaires chez les adultes âgés en bonne santé (56 ans et plus) à ceux observés chez les adultes de 18 à 55 ans, selon une analyse préliminaire publié dans le magazine «The Lancet».

Dans cet essai de phase 2, il a été déterminé queLe vaccin provoque peu d’effets secondaires et induit des réponses immunitaires dans les deux parties du système immunitaire dans tous les groupes d’âge et à des doses faibles et standard, provoquant une réponse des lymphocytes T dans les 14 jours suivant la première dose du vaccin (c’est-à-dire une réponse immunitaire cellulaire, qui pourrait trouver et attaquer les cellules infectées par le virus) et une réponse anticorps dans les 28 jours suivant la dose de rappel du vaccin (c’est-à-dire une réponse immunitaire humorale, qui pourrait détecter et attaquer le virus lorsqu’il circulant dans le sang ou le système lymphatique).

Désormais, des essais de phase 3 sont en cours pour confirmer ces résultats, ainsi que l’efficacité du vaccin dans le protection contre l’infection par le SRAS-CoV-2, chez un plus large éventail de personnes, y compris les personnes âgées ayant des problèmes de santé sous-jacents.

«Les réponses immunitaires aux vaccins ont tendance à diminuer chez les personnes âgées parce que le système immunitaire se détériore progressivement avec l’âge, ce qui rend également les personnes âgées plus vulnérables aux infections. Pour lui, il est essentiel que les vaccins COVID-19 soient testés dans ce groupe qui est également un groupe prioritaire pour la vaccination«Explique l’auteur principal de l’étude, le professeur Andrew Pollard de l’Université d’Oxford.

«Les réponses robustes des anticorps et des lymphocytes T observées chez les personnes âgées dans notre étude sont encourageantes. Les populations les plus à risque de développer une maladie grave à COVID-19 comprennent les personnes ayant des problèmes de santé existants et les personnes âgées. Nous espérons que cela signifie que notre vaccin aide à protéger certaines des personnes les plus vulnérables de la société, mais des recherches supplémentaires seront nécessaires avant de pouvoir être sûrs », ajoute un autre auteur. Maheshi ramasamy, également de l’Université d’Oxford.

Dans cet essai de phase 2, 560 participants (160 âgés de 18 à 55 ans, 160 âgés de 56 à 69 ans et 240 âgés de 70 ans et plus) ont été répartis en 10 groupes dans lesquels ils ont reçu le vaccin, appelé ChAdOx1 nCoV. -19, à une dose faible ou standard, ou un vaccin témoin (le vaccin méningococcique conjugué). Les participants âgés de plus de 55 ans ont également été divisés en groupes et ont reçu une dose unique du vaccin, ou deux doses à 28 jours d’intervalle.

L’étude ne comprend que des participants en bonne santé et non ceux qui présentent des comorbidités ou qui sont fragiles. Avant de recevoir le vaccin, tous les participants ont subi un test sanguin pour déterminer s’ils avaient déjà été infectés par le SRAS-CoV-2. Ceux qui avaient des anticorps ont été exclus, à l’exception de ceux âgés de 18 à 55 ans dans les groupes de vaccins standard à double dose.

Après la vaccination, les participants ont été observés pendant un minimum de 15 minutes pour tout événement indésirable immédiat, et les participants ont enregistré tout événement indésirable pour les sept jours suivants. Les participants continueront d’être surveillés pour tout événement indésirable grave au cours de l’année suivant la vaccination finale (les données ne sont pas encore disponibles tout au long de l’année).

Aux participants de 18 à 55 ans qui ont reçu deux doses standard de vaccin Oxford COVID-19 et tous les participants âgés de 56 ans ou plus ont vu leur réponse immunitaire évaluée le jour de la vaccination, puis 1, 2 et 4 semaines après leurs première et deuxième vaccinations.

Les effets indésirables du vaccin étaient bénins (les effets les plus courants étaient la douleur et la sensibilité au site d’injection, la fatigue, les maux de tête, la fièvre et les douleurs musculaires), mais plus fréquents que ceux observés avec le vaccin témoin. Treize événements indésirables graves sont survenus au cours des six mois suivant l’administration de la première dose, dont aucun n’était lié à l’un des vaccins de l’étude.

Les effets indésirables étaient moins fréquents chez les personnes âgées que chez les plus jeunes. Dans les sept jours suivant une dose standard de “ ChAdOx1 nCoV-19 ”, des symptômes locaux tels qu’une douleur temporaire, une sensibilité, une rougeur et un gonflement au site d’injection sont survenus chez 88 pour cent, 43/49 personnes sur 18 à 55 ans, 73 pour cent, 22/30 personnes de 56 à 69 ans et 61 pour cent, 30/49 personnes de 70 ans ou plus. 7 jours après l’injection, des symptômes systémiques tels que fatigue temporaire, maux de tête, malaise, fièvre et douleurs musculaires sont survenus chez 86%, 42/49 personnes âgées de 18 à 55 ans, 77%, 23/30 personnes de 56 à 69 ans et 65%, 32/49 personnes âgées de 70 ans et plus.

Des niveaux similaires de symptômes locaux ont été observés après la première dose et la dose de rappel d’Oxford COVID-19 chez les adultes plus âgés, alors qu’il y avait peu de symptômes systémiques après la dose de rappel. Le vaccin COVID-19 avait une immunogénicité similaire dans tous les groupes d’âge après une dose de rappel.

Anticorps induits par ‘ChAdOx1 nCoV-19’ contre la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 et le domaine de liaison au récepteur 28 jours après une dose unique faible ou standard dans tous les groupes d’âge. Après la dose de rappel du vaccin, les taux d’anticorps ont augmenté au jour 56 de l’essai, indépendamment de la dose ou de l’âge des participants. La même chose a été observée avec les niveaux d’anticorps neutralisants au jour 42, deux semaines après la dose de rappel du vaccin. À 14 jours après la dose de rappel, 208 des 209 participants (plus de 99 pour cent) (sélectionnés parmi des participants de tous âges et doses) avaient des réponses d’anticorps neutralisants.

Les réponses des lymphocytes T contre la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 ont atteint un pic 14 jours après la première vaccination, quels que soient l’âge et la dose standard ou faible du vaccin.

Les auteurs notent certaines limites de leur étude, notamment le fait que les participants du groupe d’âge le plus âgé avaient un âge moyen de 73 à 74 ans et peu de problèmes de santé sous-jacents, de sorte qu’ils peuvent ne pas être représentatifs de la population générale des personnes âgées. , y compris les personnes qui vivent dans des établissements de soins résidentiels ou qui ont plus de 80 ans.

Des études de plus grande envergure sont actuellement menées pour évaluer l’immunogénicité, l’innocuité et l’efficacité chez les personnes âgées présentant un plus large éventail de comorbidités. Enfin, les auteurs notent que presque tous les participants de tous âges étaient blancs et non-fumeurs, et peuvent ne pas être représentatifs de la population générale, mais des personnes de divers horizons sont incluses dans l’essai de phase 3 de ce vaccin. origines, pays et ethnies.