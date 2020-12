COVID-19 :

WASHINGTON – La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a confirmé mardi l’innocuité et l’efficacité du vaccin COVID-19 de Pfizer et BioNTech dans une première analyse avant son autorisation, indiquant qu’il pourrait commencer la vaccination dans le pays dans les prochains jours.

Dans son analyse, la FDA a noté que le vaccin, le premier considéré pour la distribution aux États-Unis, répondait aux «critères de succès prescrits» dans une étude clinique.

Le rapport précise que le vaccin, qui nécessite deux doses, garantit “une réduction du risque de coronavirus confirmé au moins sept jours après la dose 2” et “une réduction du risque de coronavirus sévère confirmé à tout moment après la dose 1”.

Le taux d’efficacité est de 95% en général et de 94% chez les plus de 65 ans (population à risque), et est donc bien supérieur aux 50% requis par la FDA pour approuver les candidats vaccins contre le COVID-19.

Ce jeudi, un organisme scientifique indépendant passera en revue ces résultats, et s’il est convenu avec la FDA, il ouvrirait la possibilité de commencer la distribution ce week-end.

Les estimations des autorités américaines suggèrent que 20 millions de personnes dans le pays pourraient être vaccinées avant la fin de l’année.

Une femme de 90 ans a reçu la première dose.

Le Royaume-Uni a commencé mardi à fournir les premières doses du vaccin de Pfizer et BioNTech pour la vaccination de la population.

Les États-Unis sont le pays le plus durement touché par la pandémie au monde, avec plus de 15 millions d’infectés et 280000 morts, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.