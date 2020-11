COVID-19 :

Il y a quelques jours à peine, un professeur de l’Université d’Oxford, John Bell, a laissé une prédiction qui donnait l’espoir de mettre fin à la pandémie de coronavirus en 2021. Le professeur, également membre de l’équipe du gouvernement britannique pour le développement du vaccin COVID-19, Il a parlé du printemps comme la date indiquée pour revenir à la normale que nous savions jusqu’en mars dernier.

Sur la base de l’avancement de plusieurs vaccins au Royaume-Uni, Bell a assuré qu’ils pourraient avoir plusieurs doses prêtes avant la fin de l’année ou le début de la prochaine pour commencer à les distribuer aux citoyens. “Oui oui oui. Je suis probablement le premier à le dire, mais je vais le dire avec confiance », a commenté la BBC.

Cependant, la virologue Margarita del Val, Dans une interview sur Radio El Respeto, une émission YouTube dirigée par Pablo Fuente, un contributeur régulier de Cuarta Milenio, il a demandé le calme avant les paroles des Britanniques: «Avec les données dont je dispose, je ne souscris pas à cet avis, mais nous espérons qu’il a plus de données. et il le dit avec son propre vaccin, mais avec les données dont nous disposons actuellement, je n’ose pas le dire ».

Pas très optimiste quant au vaccin Pfizer

Bien que ne soutenant pas la prédiction de l’enseignant, L’avancement du vaccin de la société Pfizer est venu comme une lueur d’espoir dans le monde entier. Les premières données de ce vaccin, qui établit une efficacité de 90%, pourraient améliorer la situation de la pandémie l’année prochaine. Mais le virologue a voulu se montrer prudent et expliquer que la campagne sera compliquée en devant utiliser des congélateurs qui maintiennent les doses à -80º, un fait que Fernando Simón a fourni lundi dernier lors de sa comparution pour annoncer les données de la pandémie en Espagne.

«Ils n’existent presque nulle part et les centres de santé n’en ont pas. La campagne de vaccination serait très difficile, bien qu’ils la fournissent déjà, car ils me l’ont dit lorsque j’ai reçu le vaccin contre la grippe », a-t-il expliqué. ne montre pas beaucoup d’optimisme quant au vaccin Pfizer. «Je comprends que cette nouvelle a été publiée parce que les entreprises, quand il y a un aspect qui affecte sa valeur éventuelle, doivent le signaler. Ils l’ont fait avec des données très brèves. Ils ont été honnêtes et il ressort de leur communiqué de presse que ils ont un produit capable de protéger environ 90% des symptômes bénins de la maladie. Ce qui ne résout pas du tout nos vies, bien sûr “, Ajouter.

Mesures de sécurité jusqu’à l’été prochain

″ Est-ce que cela promet de protéger partiellement les symptômes graves de la maladie? Ils ont eux-mêmes dit qu’ils devront l’observer quand il y aura plus de volontaires vaccinés dans les groupes à risque, pour voir s’ils sont protégés. Jusqu’à présent, ils n’ont pas pu le voir avec les données dont ils disposaient, ils l’ont dit », a déclaré Del Val dans l’interview.

Le virologue espagnol n’a pas non plus osé fixer une date pour les premières doses du vaccin et Il a rappelé que les mesures de sécurité sanitaire dont nous savons qu’elles devront être maintenues, au moins, jusqu’à l’été prochain. «J’ai vu que beaucoup ont échoué ou ont eu des effets néfastes. Une grande sécurité est exigée d’eux car ils vont être utilisés chez des personnes en bonne santé et non chez des personnes malades comme les médicaments. J’ai vu les problèmes qui existent et tant que je ne les vois pas, je n’y crois pas. Le vaccin de Pfizer dit qu’il protège 90% des personnes présentant des symptômes bénins et tant que je ne verrai pas qu’ils protègent les symptômes graves et qu’ils meurent, je ne le croirai pas “, Explique.