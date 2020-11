COVID-19 :

Sputnik V 3:32 Avertissements du développeur du vaccin

. – La Russie a déclaré mardi que les données les plus récentes suggèrent que son vaccin contre le coronavirus Spoutnik-V est au moins 91,4% efficace et pourrait être supérieur à 95%.

Les données obtenues 28 jours après la première dose et sept jours après la deuxième dose ont montré que le vaccin était efficace à 91,4%, selon un communiqué de presse publié sur le compte Twitter de Sputnik-V.

Les données préliminaires obtenues 42 jours après la première dose – 21 jours après la deuxième dose – indiquent que l’efficacité du vaccin pourrait être supérieure à 95%.

Ce calcul a été basé sur l’analyse des données de 18 794 volontaires qui ont reçu la première et la deuxième dose du vaccin Spoutnik-V ou un placebo.

La dernière analyse intermédiaire est intervenue après 39 cas confirmés de covid-19 parmi les participants à l’essai de phase 3 qui ont reçu le vaccin ou un placebo, selon un communiqué de presse du Fonds d’investissement direct russe (RDIF) et de l’institut Gamaelya. .

Aucun événement indésirable lié au vaccin

La déclaration ajoute qu’il n’y a eu aucun événement indésirable inattendu pendant les essais et que la surveillance des participants est en cours.

Les données de recherche intermédiaires des essais de phase 3 seront publiées dans une revue médicale internationale après examen par les pairs, poursuit le communiqué. Après l’achèvement des essais cliniques de phase 3 du vaccin Spoutnik-V, l’institut Gamaleya, qui a développé le vaccin, donnera accès au rapport complet de l’essai clinique.

Environ 40 000 volontaires participent à des essais de phase 3 en Russie, dont plus de 22 000 volontaires ont été vaccinés avec la première dose et plus de 19 000 avec les première et deuxième doses, selon le communiqué.