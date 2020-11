COVID-19 :

Les conséquences que le coronavirus a laissées sont observées dans le monde entier. le les économies de pratiquement tous les pays ont été touchées en raison de l’arrivée de la pandémie. Frontières fermées, baisse des revenus liés au tourisme et fermetures d’entreprises successives.

Cependant, il y a toujours des exceptions et dans ce cas c’est le Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake dans la ville de Hanoi, au Vietnam. C’est un hôtel recouvert d’or, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et qui aspire à devenir le plus luxueux du monde après sa inauguration en pleine pandémie.

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake

En tout, plus de 120000 mètres carrés de façade recouverts d’or. Son propriétaire, Nguyen Huu Duong, confirme que le les lavabos, la douche, les toilettes dans certaines chambres et l’espace douche autour de la piscine sont également dorés. En outre, jeudi dernier a été cataloguée par l’Union internationale des disques comme le “seul hôtel au monde avec des carreaux plaqués or”. Cette année, je m’attendais à l’arrivée de la Formule 1 avec la première du GP du Vietnam, qui a dû être suspendu en raison de la pandémie. L’année prochaine, selon le calendrier provisoire, il ne recevra pas non plus de visite du Grand Cirque.

Une expérience en or à un prix “ abordable ”

Malgré ce que cela peut paraître, profitez d’une nuit dans cet hôtel de luxe Ce n’est pas aussi cher que cela puisse paraître au premier abord. Le propriétaire souhaite que ce soit une expérience à la portée d’un large public, et donc le prix par nuit est de 250 dollars, environ 200 euros aux taux de change actuels.