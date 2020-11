COVID-19 :

Chris Smith, virologue et créateur de l’émission de radio The Naked Scientists (‘The Naked Scientists’) diffusé sur la BBC, expliqué sur Good Morning Britain comment le vaccin contre le coronavirus fonctionnera.

“Dans ce cas, ce qu’ils ont fait, c’est prendre le code génétique du virus lui-même, code pour l’enveloppe externe du virus, une partie du virus appelée pic S ou protéine, et ce c’est la partie qu’il utilise pour adhérer et saisir nos cellules. Ils ont mis cela dans un revêtement huileux et ces gouttelettes graisseuses, qui sont absolument minuscules, sont injectés dans les cellules du corps, qui récupère ensuite ces colis, les déballe, ils enlèvent le code génétique qui s’y trouve et le lisent “A déclaré Smith.

Il a également ajouté que “créer la partie du virus codée par ce code génétique, montrez-le au système immunitaire puis le système immunitaire apprend à quoi ressemblerait le virus dans une cellule s’il était vraiment dans le corps pour produire des anticorps, ilglobules blancs appelés cellules T qui peut former une réponse système immunitaire efficace et mature s’il rencontre plus tard cette menace réelle. “

L’opinion de Sir John Bell

Dans le même spectacle aussi Sir John Bell a été interviewé, Scientifique d’Oxford et conseiller du gouvernement britannique pour le développement de vaccins, qui il était optimiste quant au prochain retour à la normale.

“C’est une étape assez substantielle. Ils n’ont pas seulement un vaccin qui fonctionne, ça marche à un niveau beaucoup plus élevé que la plupart d’entre nous ne le pensent qu’un vaccin fonctionnerait. C’était la percée dont nous avions besoin pour vraiment faire une différence. “

Il a également expliqué les étapes suivantes: “La première chose qui va arriver est que ce doit être approuvé par les régulateurs aux États-Unis et ici. Cela, sur la base des données que j’ai vues, devrait être assez simple. Ce sera prêt pour les régulateurs de voir la semaine prochaine si je comprends bien.. Les régulateurs devraient changer les choses assez rapidement; je pense que cela prendrait jusqu’à une semaine pour l’adopter. “

Un des problèmes

Une fois que cela se produit, “alors il s’agit vraiment d’obtenir le vaccin qui a déjà été produit et retirez-le pour que les gens puissent commencer à se faire vacciner. Ce vaccin a un problème, c’est-à-dire il doit être transporté à une température très basse (-80 degrés) ce que je pense que c’est l’un des problèmes importants que nous allons devoir surmonter. Mais comparé à l’invention d’un vaccin, ce n’est pas un problème si compliqué. “

Il a également exprimé sa confiance dans la validité des vaccins en cours de développement: “Il est très probable que les autres vaccins qui ont montré le même type de capacité à générer des réponses immunitaires réussir aussi. Il y en a au moins deux que nous pouvons voir à un moment donné au cours des prochaines semaines: l’un est Moderna et l’autre AstraZeneca. S’ils fonctionnent aussi, nous aurons deux ou trois vaccins. “