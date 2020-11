COVID-19 :

Le médecin et épidémiologiste Ian Lipkin est l’un des meilleurs découvreurs de virus au monde. Il en a identifié plus de 1500 tout au long de sa carrière, y compris le virus du Nil occidental, un agent pathogène d’origine africaine qui a atteint les Amériques, peut-être par le biais du trafic illégal d’animaux, et dont on ne savait rien au zoo du Bronx lorsque plusieurs corbeaux morts ont été retrouvés à l’entrée de l’établissement.

Lipkin dirige maintenant le Center for Infection and Immunity de l’Université Columbia et grâce à son expérience depuis janvier collabore avec la Chine dans l’enquête sur le SRAS-CoV-2, le nouveau coronavirus, pour développer de meilleurs tests de détection du pathogène. Dans une interview à El País, il prévient la société que le virus continuera avec nous, même avec l’arrivée du vaccin tant souhaité.

Interrogé sur la fin de la pandémie, l’expert assure que “Nous allons vivre le reste de nos vies avec ce virus.” “Ne va pas disparaître. Les nouveau-nés devront être vaccinés pour toujours et nous devrons probablement donner des doses supplémentaires de souvenirs à ceux déjà vaccinés. Ce sera un problème récurrent. Je ne pense pas que la vie redeviendra complètement normale », prévient-il.

L’épidémiologiste explique que lorsque la vaccination de masse commencera, «les niveaux d’infection chuteront considérablement». “Ces vaccins, ainsi que l’immunité associée à la véritable infection signifieront qu’à partir de 2022, nous verrons une réduction spectaculaire des décès”, ajoute-t-il, mais ajoute que “de nombreux animaux dans le monde vont devenir des réservoirs de ce virus”, de sorte que le SRAS-CoV-2 durera dans le temps.

Étonné des résultats du vaccin

Malgré sa prédiction pessimiste, Lipkin est choqué par les données que Pfizer et Moderna ont présentées sur leurs vaccins respectifs. “Je suis sûr que ces vaccins réduiront également la quantité de virus générée par une personne infectée et réduiront également le temps pendant lequel une personne émet des virus contagieux”, il affirme, mais s’inquiète de la distribution du remède dans les pays en développement. «Ce sera un défi de taille. Dans ces régions, nous avons besoin de vaccins qui n’ont pas besoin de froid », indique-t-il.

“Je ne pense pas que nous allons revenir à la normale.”

Concernant le retour à la normalité, il n’est pas non plus très optimiste: “Je ne pense pas que nous reviendrons à la normalité avant la pandémie de la même manière que nous ne sommes pas revenus à la normalité avant le 11 septembre.” Lipkin prédit que pour revenir à la normale, différente mais normale après tout, il faut que «entre 60% et 80% de la population mondiale» soit immunisée.

Ne croit pas aux bienfaits du remdesivir

Concernant les traitements, le médecin ne croit pas non plus au remdesivir, le premier médicament approuvé par les autorités réglementaires contre le COVID-19. «Cela raccourcit les hospitalisations, mais cela ne réduit pas la mortalité. Ce n’est pas un bon médicament, mais les gens vont le prendre parce qu’il a été approuvé. Il est possible que cela ne fonctionne que dans les premiers stades de la maladie, une fois que le virus s’est propagé dans tout le corps, il est trop tard », dit-il.

Pourquoi la Chine a-t-elle contenu l’avancée du virus?

Enfin, et malgré les doutes, il pense que l’avancée du coronavirus a ralenti en Chine: «En Chine, si le gouvernement décide de faire quelque chose, c’est fait. Ce n’est pas comme en Espagne ou aux États-Unis, où il peut y avoir débat sur les confinements. Là, tout le monde obéit. En matière de santé publique, la politique en Chine est beaucoup plus cohérente. En comparaison, l’Union européenne et les États-Unis devraient avoir des politiques plus cohérentes », conclut-il.