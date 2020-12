COVID-19 :

Le Dr Huerta décrit comment il a reçu l’injection de Moderna 10:59

(CNN espagnol) – 2020 a eu un parcours très différent de ce que le monde imaginait au début de l’année. Un étrange virus a commencé à faire rage en Chine à la fin de 2019, il s’est transformé le 11 mars 2020 en une pandémie mondiale.

Dans cet épisode spécial de fin d’année, le Dr Elmer Huerta réfléchit au déroulement de l’année et à la manière dont une petite molécule a mis à genoux le «superbe être humain».

Qui aurait pensé que l’annonce presque ignorée faite le 31 décembre 2019 par les responsables de la santé de plusieurs cas de pneumonie apparente liés à un marché de la ville chinoise de Wuhan finirait par être la plus grande pandémie du 21e siècle!

L’apparition du virus rare

Ils ont évoqué 27 cas de maladie respiratoire rare, dont sept graves, et que les causes les plus fréquentes de pneumonie avaient déjà été écartées.

Sans imaginer ce qui l’attendait, l’humanité a accueilli 2020 en se préparant pour une année inoubliable; ce qu’il était certainement, mais pas pour les raisons prévues ou attendues.

Fidèle à cette caractéristique des êtres humains, que nous avons tendance à penser que les malheurs des autres ne nous arriveront jamais, l’Occident a regardé avec apathie ce qui se passait en Chine.

Même lorsque l’épidémie s’est étendue à ses pays voisins. Jusqu’où était la Chine! A quelle distance était l’Asie!

Lorsque l’épidémie a atteint l’Europe, la menace est devenue plus réelle. Cependant, les habitants des Amériques considéraient toujours ce qui se passait de l’autre côté de l’océan comme quelque chose de lointain, sans se préparer à ce qui allait se passer.

L’arrivée du coronavirus en Amérique

Jusqu’à ce que l’épidémie atteigne nos côtes. Et puis, les cas ont commencé à être comptés par millions et les morts par centaines de milliers.

Qui a été cruel envers l’humanité? Qui a osé mettre les êtres humains à genoux? Est-ce un autre être vivant qui a fait de tels dégâts?

N’est-ce pas que les êtres humains sont invincibles, propriétaires de la planète et ont le droit de changer la nature à volonté? N’est-ce pas que les êtres humains peuvent polluer les eaux, la terre et même l’espace, et abattre les arbres sans La miséricorde? N’est-ce pas que les êtres humains se sont sentis propriétaires et seigneurs de la planète, décimant les espèces animales et végétales dans leur désir d’exploiter la nature? fracturer le sous-sol de la planète en extrayant le gaz de ses entrailles?

Eh bien non, celui qui a mis l’humanité à genoux n’est pas un être vivant.

C’est un virus, une molécule comme celles qui existent sur la planète Terre depuis des centaines de millions d’années.

Que sont les virus?

Les virus, contrairement aux bactéries, aux plantes et aux animaux, ne sont pas des êtres vivants (c’est un concept qui devrait être enseigné dès la maternelle).

Les virus sont des molécules dont la seule raison d’exister est de rechercher des êtres vivants pour prendre le contrôle de leur système reproducteur et faire des milliards de copies d’eux-mêmes, uniquement pour trouver la prochaine victime et répéter le cycle.

Les virus ne sont pas nés, ils ne croissent pas et ne meurent pas, ils se reproduisent seulement. La science n’a trouvé aucun remède spécifique contre les virus. Soit nous les battons avec notre système de défense, soit ils nous tuent.

L’un de ces virus est le covid-19, la cause de tout le fléau subi jusqu’à présent.

Ce que le coronavirus a laissé dans son sillage

Ce nouveau coronavirus a provoqué des maladies, des décès, des divisions politiques, des fausses nouvelles, des crises économiques. Elle a détruit les systèmes de santé, exposé les inégalités, déclenché des divorces et même augmenté les cas d’anxiété, de dépression et de crises de panique.

De toute évidence, tout n’a pas été négatif. Le virus a réveillé l’héroïsme, le sacrifice, l’altruisme et l’altruisme de milliers d’êtres humains qui, dans leur quête pour aider l’humanité, ont sacrifié leur vie pour aider les autres.

Dans un monde aussi interconnecté que celui dans lequel nous vivons, les peuples du monde ont adopté cette année de nouveaux mots dans leur vocabulaire: coronavirus, covid-19, confinement, immunité collective, études de phase 3, PCR, distance sociale, masque ou masque , entre autres, sont déjà des mots universels dans toutes les langues.

Ce virus nous a mis à notre place, il nous a mis à la place que nous avons réellement dans la nature, celle d’une espèce animale de plus.

Une espèce qui, si elle n’apprend pas à vivre en harmonie avec son environnement, en respectant le plus gros animal, le plus petit arbre ou la bactérie apparemment la plus insignifiante, finira par être victime d’une autre grande pandémie. Le plus probablement causé par un virus.

Bref, à moins que l’homme ne se détruise dans une guerre insensée, il sera décimé par un virus.

