COVID-19 :

Les couloirs de la EAU Team Emirates Ils ont reçu la première dose du vaccin COVID-19 vendredi dernier, une nouvelle qui n’est pas passée inaperçue dans l’équipe internationale. Et il en a parlé sur le portail Sporza Patrick Lefevere, le patron excentrique et controversé de la Deceuninck-QuickStep, qu’il ne s’est pas mordu la langue dans ses déclarations comme nous en avons l’habitude.

“Cela ne me rend pas jaloux. Je veux dire, ce qui est plus efficace que nous. L’équipe ou le pays? Je pense que cela a principalement à voir avec le pays. Je ne pense pas qu’une équipe puisse se faire vacciner maintenant à moins qu’elle ne le fasse dans un tortueux. Je soupçonne que les Emirats ont de bonnes relations avec la Chine et qu’ils auront payé pour cela. Mais ils ne fonctionneront pas plus vite. Bien que, bien sûr, ce sera sans danger s’il a reçu un vaccin », a estimé Lefevere avec un certain sarcasme.

Enfin, le Belge exclut de recevoir tout type de traitement préférentiel pour son équipe lors de la réception du vaccin, il ne se montre donc pas le moins du monde inquiet: «Je n’aimerais pas être à la une du journal et que tout le monde dise que les cyclistes sont un peu plus autorisés parce qu’ils font du vélo. Les athlètes doivent juste s’aligner, comme tout le monde. »Avec des méga-stars comme Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel dans leurs rangs, on peut être beaucoup plus calme …