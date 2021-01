COVID-19 :

Alors que le calendrier de vaccination contre le SRAS-CoV-2 démarre, la principale préoccupation est si les vaccins seront efficaces contre ce qui a été appelé «la variante anglaise» du COVID-19. Les mutations présentes dans cette nouvelle variante, ainsi que celle qui a émergé en Afrique du Sud, sont encore récentes et donc partiellement étudiées. Par conséquent, les craintes sont légitimes, bien que l’Agence européenne des médicaments et les sociétés développant les vaccins les considèrent comme non fondées.

Caractéristiques de la variante anglaise du COVID-19

La variante anglaise du COVID-19, détectée pour la première fois au Royaume-Uni en octobre 2020, Il s’appelle SARS-CoV-2 VUI 202012/01. Ce sont les acronymes, en anglais, pour “variante en recherche, année 2020, mois 12, variante 01”.

Il existe de très nombreuses variantes du SRAS-CoV-2 (les derniers rapports en indiquent environ 12000), mais ce qui est inhabituel dans la variante anglaise, c’est qu’elle comporte un grand nombre de mutations. Et il remplace rapidement d’autres variantes, c’est-à-dire qu’il devient «dominant» et se propage dangereusement vite.

La nouvelle variante anglaise a 17 mutations génétiques qui peuvent affecter la protéine de pointe du coronavirus. Les principaux sont deux:

Mutation N501Y délétion H69 / V70

On soupçonne que ces mutations, qui étaient déjà apparues auparavant, peut rendre le SRAS-CoV-2 plus contagieux et se propager beaucoup plus rapidement. Les experts mentionnent qu’il est difficile de le savoir, car cela nécessite un nouveau séquençage et davantage d’investigations en laboratoire.

Cependant, l’avis unanime est que tant que les mesures de prévention sont maintenues et que la vaccination se poursuit, le risque de le virus continue de se propager et la mutation est réduite considérablement.

En outre, les vaccins actuellement disponibles se sont avérés également efficaces contre une grande variété de mutations, par conséquent, théoriquement, il ne devrait pas être différent dans ce cas.

Les vaccins variantes anglais sont-ils efficaces?

Lundi 21 décembre, l’EMA (Agence européenne des médicaments) était très positif sur l’efficacité du vaccin Pfizer / BioNTech contre la variante anglaise. L’entreprise de fabrication l’a également fait.

Le fondateur de BioNTech, le médecin allemand d’origine turque Uğur Şahin, l’un des développeurs de ce vaccin, a déclaré qu’il était tout à fait sûr que le vaccin était efficace contre la variante anglaise. Dans une interview, il a expliqué que la réponse immunitaire donnée par le vaccin est également en concurrence avec de nouvelles variantes du virus. Leur confiance est que les protéines de la nouvelle variante est égale à 99% aux lignées virales déjà connues.

En outre, les vaccins amènent le système immunitaire à rejeter différents points sur la protéine de pointe, et si des portions individuelles ont muté, cela «devrait fonctionner». Les vaccins sont très efficaces contre toutes les mutations connues et, sur la base des données actuelles, de petites altérations du génome du virus ne réduiraient pas son efficacité.

Pfizer, Moderna et AstraZeneca testent leurs vaccins contre la variante anglaise

Au-delà des opinions d’Uğur Şahin, une équipe de chercheurs travaille à déterminer l’efficacité du vaccin Pfizer / BioNTech contre la nouvelle variante anglaise, définitivement. Le même scénario est identique dans toutes les entreprises qui développent des vaccins contre le COVID-19.

Moderna a déclaré que son vaccin s’est avéré efficace contre les différentes mutations, mais la société mène des tests pour confirmer son efficacité par rapport à la variante anglaise. Dans les semaines à venir, les résultats seront prêts et seront communiqués à la presse.

Pour sa part, Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca, a déclaré que, jusqu’à présent, ils pensaient que leur vaccin, développé en collaboration avec l’Université d’Oxford, resterait efficace, mais que des analyses pertinentes sont en cours pour le prouver.

Il ne faut pas oublier que l’efficacité de Le vaccin AstraZeneca dans les essais préliminaires était de 70%, tandis que Pfizer et Moderna ont montré une efficacité de 95/94%, respectivement. Cependant, Pascal Soriot a récemment annoncé qu’AstraZeneca offrirait une protection à 100% contre les formes sévères de COVID-19.

Les vaccins peuvent être adaptés rapidement

Dans le pire des cas, le vaccin peut être mis à jour rapidement si nécessaire et la durée estimée est de 6 semaines. La technologie ARNm, contrairement à la technologie traditionnelle, est qu’elle raccourcit les termes, car il n’est pas nécessaire de recourir à un autre virus préformé, mais c’est l’organisme lui-même qui produit les protéines.

Il s’agit d’un système polyvalent qui peut générer par ordinateur de nouveaux segments d’ARN, les synthétiser et les utiliser pour combattre très efficacement un certain nombre d’antigènes différents. En fait, c’est ce qui se passe avec tous les vaccins. Le vaccin antigrippal est régulièrement mis à jour afin d’empêcher le virus d’accumuler des mutations qui peuvent résister aux médicaments.

Laissez vos commentaires et opinions sur ce sujet important Pensez-vous que tous les vaccins seront aussi efficaces contre la nouvelle variante anglaise? Partagez cette nouvelle et aidez à faire connaître la vaccination contre le SRAS-CoV-2.