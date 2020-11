COVID-19 :

La vie est une matière aux multiples facettes qui peut être interprétée de différentes manières selon la façon dont sa surface est observée. Et à Leganes Il aime toujours la voir du côté le plus optimiste, le plus amusant et, si possible, du vacillon. Un ADN de sympathie qui déborde sur vos affiches, profitant de toute matière qui se prête à des blagues sympathiques. Comme le cas d’Elena Cañizares et de ses colocataires.

Si vous n’êtes pas des utilisateurs actifs des réseaux sociaux, l’histoire de cette fille peut ne pas vous sembler familière. Sa situation est devenue virale après avoir rendu compte de son profil Twitter comme ses colocataires (maintenant loin de chez eux) Ils lui ont demandé de quitter l’appartement pour avoir été testé positif au COVID-19 afin de pouvoir revenir. Le contraire de ce que recommandent les protocoles de santé.

L’histoire assaisonnée des audios du groupe WhatsApp qu’ils entretiennent tous a généré une énorme solidarité envers cette infirmière, une vague sur laquelle Leganés a grimpé pour surfer avec humour et, accessoirement, promouvoir leur prochain match de championnat contre l’Espanyol (jeudi 26 novembre à Butarque, 19h00).

“Nous nous rendons forts à la maison”

Fidèle à la coutume d’annoncer ses prochains matchs à domicile, le Leganes a lancé une affiche en ligne réalisée par son service communication et l’agence Hugin et Munin. Sur l’affiche, vous pouvez voir une gigantesque cage avec un toit en forme de maison dans laquelle apparaît la crête Leganés. À l’intérieur, une seule perruche (comme l’Espanyol) occupe l’un des bars qui se font passer pour des pièces de la maison.

“Comme Elena Cañizares, nous nous renforçons à la maison”, le texte de l’affiche dit qu’il joue avec, en effet, la puissance du concombre en Butarque (quatre victoires consécutives), l’envie de renverser l’Espanyol et le cas viral de l’infirmière.

L’image, en passant, se termine par une étiquette avec un clin d’œil au sujet en question: # TupperDerás, informez le Espagnol mélangeant le verbe perdre et les tuppers qu’Elena a demandé à ses camarades de la laisser à la porte de la salle et qu’ils ont refusé de fournir.

«Elena Cañizares nous représente. @RCDEspanyol, camarade, ce week-end # TupperDerás ou alors on va essayer », raconte la copie du texte dans lequel l’affiche a été diffusée sur les réseaux sociaux du concombre, avec un succès public et critique significatif. Rien de nouveau au sud de la capitale.