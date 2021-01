COVID-19 :

Il Leganes a rapporté en fin d’après-midi que Ruben Perez, l’un de ses trois capitaines (31 ans), était positif pour COVID-19[feminine 8 janvier. Le footballeur est en bon état et son cas n’a pas sérieusement progressé. Après douze jours en isolement préventif, le club a désormais décidé de rendre officiel ce deuxième cas de coronavirus à Leganés jusqu’à présent cette saison. Le premier était celui de Juan Muñoz.

Précisément le sien Ruben Perez Il a parlé en AS du respect que le positif de son partenaire, ami et sévillan comme lui, lui a donné. “Cela a un impact sur vous … Je prends le petit déjeuner et je mange avec Juan à la même table. J’interagis beaucoup avec lui. Sur le plan personnel, ce n’était… pas un bâton… mais dire… «Merde! Il y a deux heures, j’étais avec lui et je peux peut-être aussi donner du positif ». Quelque chose d’effrayant donne … “, L’astigitanien a ensuite commenté, qui applaudissait déjà les mesures de LaLiga, mais a averti que le danger était inhérent à la vie sociale minimale de toute personne. «Vous pouvez être infecté en faisant les courses. C’est compliqué», dit-il.

Faible à Las Palmas

Son positif s’est produit juste le dernier vendredi où le Leganes Il a pu s’entraîner malgré les fortes chutes de neige qui sont tombées à Madrid. Ce jour-là, Rubén n’était pas en séance préparatoire pour le duel contre lui. Almeria qui a finalement été reporté en raison des intempéries. S’il avait été contesté, la moitié centrale aurait été un bas sûr. Ainsi, Rubén Pérez ne manquera vraisemblablement que le duel qui a déjà été joué contre Séville lors de la Copa del Rey samedi dernier et sera en sécurité contre Les palmiers dimanche, comme le rapporte le club dans son communiqué officiel.

“Rubén Pérez sera absent pour le prochain match de CD Leganés contre l’UD Las Palmas et reprendra l’entraînement dès que les résultats des tests correspondants permettront sa réincorporation à la dynamique de la première équipe”, indique le texte. Dans ce document, le club affirme que Rubén Pérez a dépassé la période de quarantaine ordinaire (dix jours), mais rapporte qu’il n’a pas encore pu rejoindre le travail.

N’oubliez pas que la norme de La Ligue permet le retour à l’entraînement après 10 jours si le cas est asymptomatique et que la PCR donne un résultat négatif. Si le patient présente des symptômes, cela prendra 14 jours et une PCR négative. Avec les délais en main dans le cas de Rubén Pérez, son absence encore en formation pourrait être due au fait que le CRP est toujours positif ou que son cas présentait des symptômes et, par conséquent, il doit attendre encore deux jours pour pouvoir faire le correspondant. tester.