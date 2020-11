COVID-19 :

La Fédération égyptienne de football a officiellement annoncé que le joueur de Liverpool Mohammed Salah avait testé positif au coronavirus, et ne serait donc pas disponible pour les deux prochains matchs contre le Togo. Le joueur, qui s’était concentré sur sa sélection pour les matches de qualification pour la Coupe d’Afrique de 2021, avait été infecté, en attendant de nouveaux tests samedi, comme le dictait le protocole avant les matches. De même, il a été signalé que le joueur ne présentait aucun symptôme et qu’il serait isolé pendant une période de dix jours.

Mais à peine une heure plus tard, la Fédération a retiré cette déclaration et l’a remplacée par une autre dans laquelle elle explique seulement qu’il y a trois joueurs, sans mentionner les noms, qui ont été testés positifs. Aucun signe du nom de Salah. Il est expliqué que samedi, ils seront soumis à de nouveaux tests. Liverpool n’en a pas non plus parlé publiquement. L’Égypte avait désespérément besoin de Salah pour dépasser un groupe à la traîne des Comores et du Kenya.

🔴 اعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو ….. ⬇️⬇️ اشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا .. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة # EPT pic.twitter.com/FIcB8QTxbp – EFA.eg (@EFA) 13 novembre 2020

Liverpool ne verra pas son absence avec de très bons yeux, si elle est finalement confirmée, car les blessures se nourrissent de l’équipe de Klopp, mais, dans ce cas, cela pourrait être l’occasion pour Diogo Jota de s’établir progressivement dans l’équipe de départ sans avoir à laisser Firmino sur le banc. Par ailleurs, Alan Browne, le milieu de terrain irlandais de Preston, le deuxième anglais, a également été testé positif, après que son équipe ait joué à Wembley contre l’Angleterre.