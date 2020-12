COVID-19 :

Jens Lehmann l’a de nouveau roulé. L’ancien gardien mythique allemand qui, entre autres, a joué à Arsenal, Schalke et Dortmund, a mis en ligne un tweet dans lequel minimisé les effets de la pandémie, ce qui n’a pas plu aux partisans de l’ancien international avec la Mannschaft dans le réseau social. “En 2017, nous avons pleuré 23000 décès dus à la grippe. À l’époque, personne n’avait remarqué. Maintenant, nous regrettons le taux de mortalité même de 0,028% de la population. Restez en bonne santé et passez un joyeux Noël », a écrit Lehmann, provoquant une véritable tempête de critiques sur Twitter.

Il faut se rappeler que L’Allemagne connaît la situation la plus compliquée depuis le début de la pandémie, qui a contraint la chancelière Angela Merkel et les premiers ministres des Länder à décréter un accord sévère qui entrera en vigueur mercredi et durera au moins jusqu’au 10 janvier. La République fédérale compte au total 22000 décès causés par le coronavirus à ce jour en 2020; dans le monde, il y en a 1,6 million. Lehmann, qui a déjà pris de l’importance il y a des mois lorsqu’il était en faveur de permettre à 20000 spectateurs d’entrer dans des stades tels que l’Allianz Arena, Il n’a pas fallu longtemps pour supprimer le tweet face à de nombreuses critiques.

Une grande partie de Les fans de Hertha à Berlin, où Lehmann fait partie du conseil de surveillance, n’ont pas tardé à se distancer des déclarations de l’ancien gardien qui, de son côté, le covid est passé en mars. “C’était plus doux que la grippe”, avait-il dit à l’époque, moment où des débats ont commencé à émerger sur le déni prétendu propagé par l’ancien footballeur de 51 ans. Pour cette raison, il manquait encore plus la publicité qu’il faisait pour les masques spéciaux. Lehmann a téléchargé une photo portant l’un d’eux et a promis de reverser les bénéfices à des associations caritatives. Bien sûr, compte tenu de son dernier tweet, le covid a toujours la même importance qu’une simple grippe pour lui.