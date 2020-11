COVID-19 :

Depuis des mois, les autorités sanitaires insistent sur l’utilisation des masques comme l’une des stratégies essentielles pour lutter contre le COVID-19. Une équipe de chercheurs de l’Université nationale de Singapour a maintenant découvert que son utilisation est plus importante qu’on ne le pensait. L’étude, publiée dans la revue Physics of Fluids, a déterminé que la pandémie aurait pu être atténuée si au moins 70% de la population avait porté des masques chirurgicaux ou N95. Même ceux de tissu ils peuvent protéger, même si leur efficacité est moindre.

Les scientifiques se sont concentrés sur l’analyse des types de masques les plus courants (chirurgicaux, N95 et en tissu) pour découvrir comment chacun d’eux filtre ou bloque le virus en fonction de ses caractéristiques.

Chirurgical et N95, le plus efficace

«Les résultats suggèrent que le utilisation constante de masques efficaces, comme les chirurgicaux, pourraient conduire à l’éradication de la pandémie si au moins 70% des personnes utilisaient ces masques en public en permanence », explique le professeur de bio-ingénierie à l’université de Californie à Berkeley, Sanjay Kumar, l’un des architectes de l’étude, selon le quotidien britannique Daily Mail.

La recherche révèle également que «pour piéger efficacement les gouttelettes, les filtres de masque doivent contenir pores microscopiques. Cependant, les minuscules pores empêchent la ventilation de l’air, ce qui crée une situation inconfortable pour l’utilisateur ». Dans tous les cas, l’un des aspects les plus importants des masques est lié à la taille des gouttelettes qu’une personne émet lorsqu’elle tousse, éternue, chante ou respire. Les plus courants sont grosses gouttelettes allant de 5 à 10 microns, tandis que les plus dangereux sont les plus petits, qui peut devenir aérosols, restant en suspension dans l’air pendant une longue période. Seulement le N95 ils peuvent filtrer ces types de gouttelettes.

Les masques en tissu peuvent également fonctionner

Malgré le fait que Kumar recommande l’utilisation des masques les plus efficaces, il reconnaît que «même les masques en tissu les moins efficaces pourraient également ralentir la propagation s’ils sont utilisés en permanence ».

Les chercheurs soulignent également que les masques fabriqués avec matériaux polymères hybrides, qui peut filtrer les particules plus efficacement. Ainsi, ceux qui utilisent un mélange de matériaux pour couvrir le visage sont meilleurs, tels que coton, polyester, mousseline de soie, soie Oui flanelle. Porter plusieurs couches combinéesIls soulignent que cela aide à mieux filtrer et à laisser la chaleur s’échapper.

Éléments à prendre en compte pour réaliser des masques

L’un des facteurs les plus appréciés par les consommateurs lors du choix d’un masque a été, selon les chercheurs, le Confort thermique, “Un aspect essentiel, car il peut affecter la conformité de son utilisation pendant l’été ou dans les pays tropicaux”. C’est là que le matériaux polymères hybrides mentionnés ci-dessus, car ils peuvent filtrer les particules avec un rendement élevé tout en refroidissant simultanément le visage.

Un autre paramètre considéré a été le résistance à l’écoulement du masque, c’est-à-dire la facilité avec laquelle vous pouvez respirer. “L’utilisation prolongée des masques a effets secondaires sur la santé humainecomme la somnolence ou une fréquence cardiaque inhabituelle », explique l’étude. Pourrait-il y en avoir relation entre la résistance respiratoire et la résistance à l’écoulement du masque facial, qui devrait être étudié à intervalles réguliers pendant son utilisation », estime Heow Pueh Lee, un autre des auteurs et directeur adjoint du Département de génie mécanique de l’Université nationale de Singapour.

Il est également mentionné qu’il existe des préoccupations environnementales associés aux masques à usage unique. Certains d’entre eux, constitués de couches de plastique, peuvent ne pas se biodégrader, créant une charge considérable sur l’environnement. “

Ainsi, les chercheurs considèrent que il y a beaucoup à améliorer dans ce type de travail. Selon leurs conclusions, il n’a pas été suffisamment pris en compte comment les poumons humains réagissent à la résistance des masques lors d’une utilisation prolongée.