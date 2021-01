COVID-19 :

La communication entre les cellules du corps est quelque chose qui se produit grâce à les glycanes, qui ne sont rien de plus que des chaînes de sucres. Pratiquement toutes les structures biologiques sont recouvertes d’une couche de celles-ci. C’est donc une couche fondamentale des processus infectieux, dans laquelle un agent pathogène interagit avec la surface de nos cellules. C’est exactement ce qui se passe avec le coronavirus.

La protéine de pointe, la principale voie d’entrée du virus dans notre corps, est plus des deux tiers recouverts de glycanes, comme démontré dans une étude de l’Université de Californie. Rommie Amaro, l’un des chercheurs à la tête des travaux, explique à El País que «les sucres échappent à ce que nous pouvons voir au microscope. Ils bougent trop vite pour être vus avec cette technologiePour cette raison, son équipe a décidé d’utiliser des simulateurs informatiques afin de reconstruire la glaçure qui recouvre cette protéine et ainsi comprendre leur rôle lors de la contagion.

Comment fonctionnent les sucres

Dans ces cas, en plus, ils sont fondamentale pour deux raisons: elles stabilisent le spicule d’une manière qui correspond au Récepteurs ACE2 sur les cellules de notre corps et de cette façon l’infection commence. Amaro, avec son équipe, a pu montrer que retirer une partie des glycanes le spicule est déstabilisé, affaiblissant la liaison aux récepteurs.

De plus, ce glaçage aussi aide le coronavirus à se “ camoufler ” dans le système immunitaire. “Si les protéines grouillaient” nues “, notre système immunitaire la reconnaîtrait immédiatement comme une menace. Grâce aux glycanes, le virus ne semble pas étrange », explique Elisa Fadda, chercheuse à l’université de Maynooth (Irlande). le virus passe inaperçu et le système immunitaire ne le distingue pas de ses propres cellules. Dans l’image en tête de l’article, ce glaçage est représenté par la couleur bleu foncé, couvrant une grande partie de l’agent pathogène (bleu clair).

Les résultats de cette étude aideront à recherche de nouveaux traitements pour la maladie. De plus, l’enrobage est différent selon la partie de la protéine: a 62% au sommet. De plus, les travaux révèlent que le glaçage est moins efficace pour protéger la protéine des molécules plus petites, capable d’accéder à 80% de la surface entière. Le fait de pouvoir déterminer les parties les plus vulnérables peut être utile dans la objectif de trouver de nouveaux médicaments plus efficace pour traiter la maladie.

L’importance des vaccins

Les résultats de ce travail résultent également de indispensable au développement de vaccins efficaces contre le COVID. Ceux créés par Pfifer et BioNTech, Moderna et AstraZeneca utilisent leurs propres machinerie cellulaire pour créer des copies de la protéine de pointe de coronavirus et ainsi générer une réponse immunitaire sans souffrir de la maladie.

Au cours des derniers mois, des travaux ont été menés sur le développement de techniques d’analyse des différents sucres qui entourent cette protéine générés par les vaccins, afin de les comparer avec le véritable pic du pathogène. Dans les deux cas, les cellules fabriquent les deux protéines, mais elles sont légèrement différentes dans leurs glaçures. “Les différences sont minimes, en aucun cas si dramatique qu’ils affectent l’efficacité des vaccins»se souvient Fadda.