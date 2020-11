COVID-19 :

Lorsque des images d’autobus, de trains ou du métro lui-même sont observées à la fois à la télévision et à la première personne, on a tendance à penser que ce sont les endroits où se produisent le plus d’infections. Cependant, Les statistiques du ministère de la Santé du 23 octobre précisent que seulement 0,04% des foyers de la semaine dernière ont été détectés dans des moyens de transport, y compris privés. Et de même, les responsables des services de transport soutiennent qu’il s’agit d’un endroit sûr.

Vérifier, Joaquin Lopez-Contreras (chef de l’unité des maladies infectieuses de l’hôpital de Sant Pau), Rafael Máñez (chef du service de soins intensifs de l’hôpital Bellvitg) et Angela Dominguez (Professeur de médecine préventive et de santé publique à l’Université de Barcelone) ont été prises par le journal El País aux différents moyens de transport afin qu’ils donnent eux-mêmes leur diagnostic de première main.

Bien qu’ils concluent que les réglementations sont généralement respectées, ils s’accordent sur un lieu précis à éviter à tout prix: les sièges faisant face. Pour ces experts, les personnes voyagent face à face avec une distance de sécurité minimale et le risque d’être infecté si vous avez une personne infectée devant vous est très élevé, puisque les gouttelettes arrivent facilement. En fait, ils demandent aux administrations de bloquer l’un des côtés ou d’intercaler les carrés pour que cela ne se produise pas.

Autres considérations d’experts sur le transport

En plus de vérifier que les utilisateurs respectent les règles imposées, Ils exigent plus de rectitude et plus de distributeurs de gel. Et spécifiquement pour les trains, ils demandent que les toilettes activées dans les wagons soient hors service, et si possible ne pas manger ou boire ou faire avec le masque entre les gorgées ou entre les bouchées.

Cependant, il est clair que le risque zéro n’est assurable que si nous voyageons seuls, que ce soit en voiture, à moto ou à vélo. «En pratique, aucune épidémie n’a été détectée dans les transports publics, mais dans le théorique cela peut arriver, par exemple s’il y a une grande contagion et que l’espace est mal ventilé», Déclare Joaquín López-Contreras.

Peut-être que le plus grand danger est dans le métro, où en plus de la courte distance à l’intérieur des wagons, il peut également y avoir des foules aux entrées. «Il est difficile de comprendre que les foules sont autorisées dans le métro le matin. Le risque peut être très élevé», Prévient Máñez. Cependant, pour eux, dans les restaurants, le risque est plus élevé: “Voyager avec quelqu’un assis à côté d’eux ne doit pas représenter un risque élevé s’ils voyagent avec un masque, regardent droit devant eux et ne parlent pas.”

En conclusion, ils soutiennent que tout doit être axé sur une signalisation correcte des règles et des dispensateurs, et une conscience d’éviter la socialisationsurtout lorsqu’un masque n’est pas utilisé.