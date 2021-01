COVID-19 :

Le secteur du tourisme a clôturé le dernier exercice financier 2020 avec un effondrement important de la facturation en raison de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Ainsi, les entreprises espagnoles du secteur ont tous leurs espoirs sur la saison estivale 2021. Cependant, la campagne de vaccination progresse plus lentement que prévu et il y a de nombreux représentants du secteur qui Ils demandent instamment que le processus soit mené plus rapidement.

C’est le cas du vice-président de la chaîne hôtelière Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, qui a partagé le message suivant via son compte Twitter officiel: «L’Espagne devrait vacciner 300 000 personnes par jour pour atteindre un minimum de normalité en été! Nous demandons un Plan National de Vaccination et un «pacte social» public-privé pour le gérer, avec un protocole et des ressources partagées. #VaccinationCovidParaTodosYa ».

L’Espagne devrait vacciner 300 000 personnes par jour pour atteindre un minimum de normalité en été! Nous demandons un plan national de vaccination et un «pacte social» public-privé pour le gérer, avec un protocole et des ressources partagées #VacunacionCovidParaTodosYa – Gabriel Escarrer (@GabrielEscarrer) 12 janvier 2021

De son côté, l’Association des entreprises hôtelières de Madrid a demandé ce jeudi aux administrations publiques de accélérer la vaccination de la population dans les plus brefs délaisn favoriser la reprise du secteur et revenir à «une certaine normalité» pour «ne pas continuer à compromettre l’avenir de nos professionnels et de l’hôtellerie».

«Du secteur hôtelier, nous avons toujours défendu que la santé des citoyens est avant tout. Nous avons mis des hôtels à la disposition du ministère de la Santé pour qu’ils soient médicalisés à la fois pour les patients coronavirus ayant nécessité des conditions d’isolement et pour le personnel de santé, manifestant ainsi notre engagement envers la société », ont-ils précisé. Par conséquent, ils sont également convaincus que l’arrivée du vaccin est un «booster pour de nombreux secteurs qui ont été profondément touchés par la pandémie “et, par conséquent, exigent” le meilleur effort possible “.

De l’Association des entreprises hôtelières de Madrid, nous demandons aux # Administrations publiques d’accélérer la vaccination de la population dès que possible pour aider le secteur à avancer. 👇🏻 Nous ouvrons le fil – Association des entreprises hôtelières de Madrid (AEHM) (@ HotelesAEHM) 14 janvier 2021

“Nous devons obtenir l’immunité dès que possible pour réactiver l’activité économique et, avec elle, la mobilité touristique. Sinon, on ne pourra pas sauver les prochaines saisons et notre secteur sera à nouveau mis en danger », préviennent les hommes d’affaires touchés par l’effet de la pandémie.

Parallèlement, le président du PP des îles Baléares, la Compagnie de Bienne, a souligné ce vendredi que, afin d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement de vacciner 65% ou 70% de la population de plus de 16 ans avant juin, «une moyenne quotidienne de 4 000 personnes doit être vaccinée, samedi et dimanche inclus. «Le vaccin est la seule porte vers la normalité et le processus de vaccination dépend non seulement de sauver des vies, mais de progresser dans une réactivation progressive de l’activité économique et de sauver la prochaine saison estivale, dont dépend le travail de milliers de familles sur les îles », a fait remarquer la Compagnie.

Passeport de vaccination

Ce débat se déroule au milieu de la polémique créée à la suite des déclarations de la Organisation mondiale de la santé (OMS), défendant la possibilité d’établir un passeport de vaccination pour les voyages internationaux. Le gouvernement espagnol a évalué positivement la proposition d’un certificat de vaccination au niveau européen qui peut faciliter la mobilité de ceux qui ont déjà reçu le vaccin contre Covid-19 et la met en conformité avec sa proposition au sein de l’OCDE d’établir des critères homogènes permettant de garantir les déplacements entre les pays.

Le but est de définir un “Cadre de référence” pour tous les pays, comme l’exigence de tests de diagnostic, mais ce système pourrait finir par collecter des certificats de vaccination, donc ils pourraient suivre le même chemin, ont-ils souligné. Selon les sources, l’initiative a suscité “beaucoup d’intérêt” et on s’attend à ce qu’une “feuille de route” pour la reconnaissance des tests diagnostiques ou encore des certificats de vaccination puisse être établie d’ici fin février ou début mars “, accéléré »mais qui est dû à l’urgence de la question.