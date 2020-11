COVID-19 :

Écrivain, essayiste, conférencier et enseignant. Leopoldo Abadía (Saragosse, 1933) sourit sous la crise, mais ne rit pas du tout de tout ce qui va nous tomber dessus. Et pas du ciel, mais, comme détaillé, d’une gestion économique monclovite douteuse. Dans «Souriant sous la crise. Clés pour donner confiance à un monde angoissé ‘(Espasa), son nouveau livre passe en revue les changements sociaux, économiques et politiques de ces dernières années. «J’ai eu une liste de 38 choses, quand le Covid-19, que mon livre était déjà imprimé, j’ai dû en rajouter car avec cette situation ton âme tombe à tes pieds».

“Dieu merci, économiquement, nous avons l’Europe“Il est reconnaissant, levant les bras vers le ciel,” car les 140 000 millions d’euros qu’ils vont nous donner, que nous n’avons pas vus ensemble de nos vies, je ne les confierais à aucun membre de ce gouvernement bis “. Bien que, eh bien, après y avoir réfléchi un peu, il affirme que s’il devait choisir, ce serait clair pour lui: “Il le donnerait à Nadia Calviño. Je ne vois pas Sánchez comme sérieux et Pablito Iglesias, bien que maintenant il porte une cravate, il n’est prêt à rien».

Enfin, affirme-t-il fermement, la méritocratie a cédé la place à la montée de la «amigocratie, ce qui est toujours arrivé, mais avant que les amis ne soient plus de catégorie». Il ne rejette pas que les ministres ou les politiciens se tournent vers leurs amis, il en manquerait plus, «mais je comprendrais que s’ils étaient le numéro un de leur carrière, mais pas des ceporros inutiles».

Je ne sais pas comment tu veux rire avec celui qui semble arriver, vraiment.

(Rires discrets) Eh bien, juste en souriant, pas en riant. Pensez-y, ce n’est pas la même chose. Avant la pandémie, pour le livre, j’ai dressé une liste de grands changements et 38 sont sortis d’un coup: dette mondiale, réseaux sociaux, plus de populisme, autonomisation des femmes, «fake news», etc. Au début, j’allais l’intituler «Paradigm Shift», mais cela me paraissait mignon, et je l’ai appelé «The Great Change». Le Covid-19 est arrivé et, sans aucun doute, il aurait dû l’appeler «Le pétardazo du changement».

La «fake news», les populismes et l’autonomisation des femmes, M. Abadía, s’occupe déjà du gouvernement avec le ministère de l’Égalité et le Comité permanent contre la désinformation. De quoi vous plaignez-vous?

Intello! Si je ne me plains de rien, je dis simplement qu’il y a 10 ans cela ne nous a pas inquiétés ou beaucoup moins inquiets. Pensez-vous que je pourrais dire que le gouvernement m’écoute? J’aimerais pouvoir le dire, mais non. Je dis simplement qu’il faut se rendre compte que les choses ont beaucoup changé, alors soit on le découvre, soit on reste au 15ème siècle.

Est-ce que tout fermer est la bonne chose à faire pour nous protéger de Covid-19?

Pour commencer, nous ne sommes pas préparés à la crise économique et sociale à venir. Et, de plus, la vérité est que personne n’a l’expérience pour atténuer quelque chose comme ce qui arrive au monde entier. Au départ, il y avait deux approches: d’une part, celle de Boris Johnson au Royaume-Uni qui a ignoré la crise et mis la société aux USI et, d’autre part, la décision de tout fermer et de s’enfermer chez soi, qui était la nôtre et celle le soleil se lève où vous voulez. C’est peut-être la bonne chose à faire, je ne sais pas, mais vous sortez dans la rue et votre âme tombe sur vos pieds.

De nombreuses entreprises ne s’en sortiront pas vivantes.

Clair. J’ai lu récemment une nouvelle qui, à vrai dire, m’inquiète. Le FROB demande aux banques de choisir judicieusement les entreprises à épargner et je me suis dit: «Hé, on sait que les impayés augmentent, d’accord; mais, s’il vous plaît, puisque nous leur avons donné un coup si brutal, nous allons les aider comme nous pouvons ». En vérité, les mécanismes ne peuvent être formés pour choisir les entreprises qui doivent être sauvées ou effondrées. Nous essaierons d’en épargner autant que possible.

Les budgets généraux (PGE), qui seront approuvés peu après cinq ans avec ceux de Cristóbal Montoro, ont été présentés comme “progressistes et paysans”. En langage économique, qu’est-ce que cela signifie?

Idiot! Je le résume ainsi, mais nous allons le développer. À l’heure actuelle, je pense qu’il y a une bénédiction appelée Europe. Quand un politicien me dit qu’il est eurosceptique, je le raye directement parce que, écoutez, pour écouter des bêtises, nous en avons déjà assez. Je ne suis intéressé par rien de ce que vous pouvez dire car nous allons nous sauver grâce à l’Europe. Il fait actuellement un certain nombre de choses qui nous sauveront, d’abord la BCE gagne de l’argent. Avez-vous vu «La casa de papel»?

Non, je ne l’ai pas vue.

Eh bien, je vais vous gâter, désolé. Il s’agit d’un vol à la Monnaie, mais l’objectif n’est pas de le voler, mais de gagner de l’argent et de l’emporter. Eh bien, c’est ce que fait la BCE, mais légalement. Cela fait 25 milliards par semaine, et que se passe-t-il ici? Eh bien, l’UE a décidé de donner à l’Espagne 140 000 millions d’euros. Nous ne les avons jamais vus ensemble! 70 000 millions distribués et 70 000 millions supplémentaires avec présentation de projets qui favorisent la transition écologique ou l’égalité, parmi je ne sais quoi d’autre. Je veux dire, nous allons avoir de l’argent, mais nous devrons bien le dépenser, non? Je crains que ce gouvernement dépense de l’argent pour des absurdités et c’est précisément mon sentiment.

L’Europe nous sauvera-t-elle en veillant sur nous?

Je dis. Si vous me donnez de l’argent en cadeau, vous allez contrôler beaucoup et beaucoup sur ce que je dépense. Ce serait normal. Si vous voyez qu’avec cet argent j’ai acheté une voiture qui n’a pas touché, la chose normale est que vous venez me dire: “Eh bien, Leopoldo, qu’est-ce que c’est?” Bien sûr, mais vous les entendez parler et ils sont très heureux car ils sont en train de jouer avec le roi Felipe VI et cela ne touche pas. Ils sont avec le Pazo de Meirás, une chose qui les passionne également, mais ce n’est plus touchant maintenant. Nous avons Carmen Calvo très contente car elle a levé 750000 euros pour ouvrir les gouttières de la guerre civile, etc. Non, mec, non, ça ne touche pas. Est-ce que lorsque l’Europe apprendra que nous utilisons l’argent pour cela … Ils nous le prendront!

Ils vont de toute façon augmenter nos impôts.

Bien sûr, c’est pourquoi ils sont sociaux. C’est que, vraiment, nous ne devons pas nous enthousiasmer pour l’adjectif «social» car les dépenses sociales sont compensées par le revenu social. C’est, en fait, des impôts. Ils sont sociaux car ils englobent l’ensemble de la société, toute augmentation des pensions ou des salaires des fonctionnaires, par exemple, nous allons tous payer. Toi et moi, tous les deux.

Les budgets ne sont pas les chiffres, mais les objectifs derrière les chiffres. Autrement dit, si vous investissez plus d’argent dans un ministère qu’un autre, vous favorisez ces politiques et pas d’autres. Lorsque vous parliez du premier ministère de l’égalité avec Zapatero, vous en souvenez-vous? Eh bien, ils ont attribué un montant ridicule, avec cela, vous vous êtes rendu compte qu’il ne fallait pas croire ce portefeuille, que c’était quelque chose d’esthétique.

Ce ministère a été l’un des premiers à tomber dans les coupes de Zapatero lorsque la crise de 2008 a frappé.

C’est que ce ministère était déjà coupé, tout était aérien. L’autre jour, j’ai lu, je ne sais pas où, que quelqu’un a dit que les budgets ne devaient pas être respectés. Oh mon Dieu! Comment les promesses électorales? Je voudrais qu’il s’agisse de comptes sérieux, dépensés en politiques sensées, en donnant de l’argent pour avancer socialement, mais sans nous distraire. Ce sont des temps très difficiles et beaucoup de gens vont avoir du mal.

Ada Colau, avec qui nous sommes au top, arrive à dépenser 800 000 euros en pistes cyclables. Voyons, ma fille, que nous ne sommes pas pour ça. À Barcelone, il y a des gens qui ont faim de ne pas manger. Alors, pensons qu’il y a des choses qui me favorisent politiquement en tant que dirigeant, mais que, honnêtement, je ne devrais pas et je ne peux pas. Nous n’avons pas 800 000 euros, vous donnez ça à Caritas ou aux Sœurs de la Charité parce que beaucoup de familles mangent avec cet argent.

Mais cela donne-t-il des votes?

Si nous sommes tellement vauriens que nous cherchons des votes, alors très bien.

Vous affirmez que les membres de l’Exécutif sont nos employés. À qui des 22 confieriez-vous la gestion de ces 140 000 millions d’euros?

A personne! Non, personne, vraiment. Je ne vois pas Sánchez travailler sérieusement pour cela. Pour Pablito Iglesias, eh bien, maintenant comment porte-t-il une cravate… Eh bien, oui, mais non, non. Celui-ci n’est préparé à rien. Et, eh bien, regardez la liste des ministres et vous verrez que vous ne feriez confiance à personne.

Pas même Nadia Calviño qui vient d’Europe? Je demande.

Eh bien, je vous ai dit une chose qui n’allait pas. Je donnerais de l’argent à Nadia Calviño à gérer, je l’avais oubliée. C’est une dame qui a travaillé à Bruxelles, qui est venue en Espagne, j’imagine, pour ses idées politiques; mais c’est une femme qui vaut, bien sûr qu’elle l’est.

La rumeur veut que Calviño et Podemos aient des affrontements difficiles au sein des conseils des ministres.

Oui bien sûr. Mais qu’il y ait de telles tensions dans un gouvernement – il renifle – est très très grave. Nous ne sommes pas pour les tensions, ni pour perdre du temps, ce gouvernement est celui que nous avons, donc ils devront obtenir des choses pour tout le monde, pas Iglesias ses affaires et Sánchez les siennes. Et Pedro Duque … Ecoute, je ferais mieux de ne pas te dire ce que je pense …

Je sens que ce n’est pas bon. Dis dis.

Je vous le dis tel quel, ce mec n’est pas représentable. Un jour, ils l’ont interrogé sur ceux qui sont morts dans la pandémie et il a dit que les personnes âgées en Espagne vivaient déjà plus longtemps qu’en Europe. Voulait-il dire que le moment était venu pour eux de mourir? Avec cette réponse, cet homme ne vaut rien pour moi. Depuis, il n’est pas reparu, qu’il se consacre à être astronaute, ne se consacre-t-il pas à cela?

La méritocratie est-elle en crise?

Bien sûr, il y a maintenant l’amigocratie. Il est vrai que cela s’est toujours produit, mais honnêtement, avant que les amis ne soient plus de catégorie. Si mes amis sont numéro un dans leur carrière, il vaut mieux me tourner vers un de mes amis que si mes amis sont un tas de gagnants inutiles. Et, ici, les amis se voient bien.

Devez-vous nourrir trop d’amis? Si vous êtes nommé, vous ou moi pourrions être les conseillers des ministres.

Oui, mais la vérité est que nous devrions toujours partir d’un budget à base zéro. Par exemple, si nous mettons en place le gouvernement de La Rioja, nous devons penser au minimum: un président, trois ministres, des secrétaires, des ordinateurs avec lesquels travailler et une grande place au cas où nous devions recevoir des gens. Un palais? Non. Des voitures pour tout le monde? Ni. Eh bien, maintenant, prenez ceci et multipliez-le par 17 autonomies et vous obtenez des milliards d’euros jetés. Vous devez gérer l’économie avec sagesse, mais que se passe-t-il? Qu’il resterait beaucoup de monde, y compris les conseillers.

Gloria Elizo, vice-présidente du Congrès, a applaudi cette semaine la fermeture du restaurant Zalacaín car c’était un endroit avec une nappe en lin et des couverts en argent, mais aussi un endroit avec 50 employés. Mélangent-ils l’activisme politique et la loyauté institutionnelle?

Eh bien, ils sont clairs que leur devise est de s’en prendre aux riches et aux élites, non? Cela s’appelle la Révolution en Russie en 1917. Nous avons un gouvernement à deux jambes, une communiste et une socialiste, nous n’avons plus à être surpris par rien. En 2013, à Saragosse, Iglesias a déclaré ouvertement qu’il était communiste et que, bien sûr, en tant que communiste, il avait besoin d’exception. Hé, eh bien, en ce moment, il est dans une sérieuse exception et, sans aucun doute, il est à sa sauce. Quand cette dame dit quelque chose comme ça, n’hésitez pas, ils travaillent sur son programme et pas pour les institutions. En ce qu’ils sont honnêtes, ils ne se cachent pas. Dieu merci, nous avons l’Europe parce que, si ce n’était pas comme ça, ce gouvernement de rappel pourrait faire encore plus de choses.

Eh bien, nous avons l’Europe et très peu d’argent parce que nous devons tout notre PIB.

Nous n’avons pas d’argent, c’est vrai, mais nous avons une grande dette. Nous avons un salaire de 40 000 euros et nous devons 40 000 euros, pour faire un chiffre. Et ce sont nos comptes pays, nous devons plus que ce que nous produisons par an, mais nous avons un avantage: nous le devons à diverses entités et chaque année il y a des échéances et nous payons. Nous payons des crédits avec des crédits, c’est ce que ma femme et moi avons fait pour payer la carrière de nos 12 enfants. Allez, il faut être très prudent et ne pas être idiot.