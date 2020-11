COVID-19 :

(CNN espagnol) – Une grave épidémie de covid-19 à New Delhi laisse une leçon aux dirigeants latino-américains: la stratégie de réouverture économique doit être repensée, car un taux élevé d’infections dans la première vague ne signifie pas moins de cas confirmés dans la seconde.

Aujourd’hui, nous verrons comment, par rapport à une future épidémie de covid-19, le cas de la capitale de l’Inde, la ville peuplée de New Delhi, peut donner un indice aux pays d’Amérique latine.

La première épidémie de covid-19

Comme nous l’avons vu dans l’épisode du 19 octobre, après avoir surmonté la première vague de covid-19 fin mai, l’Europe a entamé une seconde vague sévère de la pandémie en octobre.

La deuxième vague s’est produite après que certaines villes comme Madrid, par exemple, n’aient eu aucun décès au cours de la première semaine de juin.

L’infection ayant disparu, le public et les autorités ont estimé que le problème avait été résolu et que les mesures avaient été assouplies. La société était pratiquement ouverte aux niveaux prépandémiques.

Selon des responsables de l’Organisation mondiale de la santé, le résultat a été que 80% des pays européens ont été touchés par une deuxième vague d’infections fin octobre.

Plus de cas confirmés moins de contagion dans une deuxième vague?

Beaucoup de gens pensaient que cette deuxième vague allait être inévitable, car – comme nous l’avons vu dans l’épisode du 27 mai – des études de séroprévalence (c’est-à-dire celles qui sont faites pour savoir combien de personnes ont été infectées pendant la période de pointe) affectation) a révélé qu’en moyenne seulement entre 10% et 15% de la population était touchée par le virus dans les villes les plus touchées.

Ces données suggèrent qu’avec 80% ou 90% de la population sensible à l’infection, la deuxième vague serait très intense. Et, apparemment, c’est ce qui s’est passé.

Connaissant cette réalité, certains pays d’Amérique latine pensaient que cela pourrait les défendre d’une future seconde vague. Eh bien, contrairement aux pays européens, ils avaient en général des taux élevés de séroprévalence, c’est-à-dire d’infections dans la population.

Par exemple, l’ancien président du Conseil des ministres péruvien, Walter Martos, a déclaré en septembre que puisque son pays avait probablement déjà 35% de sa population infectée, cela pourrait être une ligne de défense pour de futures infections; et donc l’économie pourrait être librement ouverte, principalement l’industrie du tourisme.

La repousse à New Delhi

Mais le cas récent de New Delhi montre qu’il n’est pas judicieux de croire qu’une forte prévalence d’infections pourrait avoir un effet protecteur sur une deuxième vague.

Selon les autorités indiennes, la troisième étude de séroprévalence dans la capitale, réalisée entre août et septembre, montre que 33% des habitants de New Delhi avaient déjà été infectés. Cela signifie que près de 6 millions et demi d’habitants ont été infectés.

Le problème est que, au moment d’écrire ces lignes, New Delhi connaît une grave résurgence de l’infection. Ce mardi seulement, les autorités locales ont signalé 7 830 nouveaux cas en une journée. Et c’est la raison pour laquelle les pays d’Amérique latine doivent repenser leur stratégie d’ouverture économique.

Le problème est si grave qu’un groupe de juges se demande pourquoi le gouvernement a autorisé l’augmentation du nombre de personnes pouvant assister à une réunion, de 50 à 200; pourquoi les transports publics étaient autorisés à fonctionner à pleine capacité et pourquoi l’utilisation de masques n’était pas rendue obligatoire par la loi.

Les leçons de l’épidémie de Covid-19

En plus de ces décisions gouvernementales, le ministère de la Santé a attribué l’augmentation des cas à New Delhi à la saison des festivals et a averti que les cas pourraient continuer à augmenter alors que les gens envahissent les marchés populaires.

En résumé, de nouvelles vagues d’infections peuvent se produire dans des villes comme l’Europe, qui ont de faibles taux de prévalence, ainsi que dans des villes comme New Delhi, qui ont des niveaux élevés de contagion de leur population.

Par conséquent, les autorités devraient insister sur les mesures de prévention de base et ne pas se relâcher, elles ne devraient pas penser qu’une forte prévalence d’infections pourrait être protectrice à l’avenir.

